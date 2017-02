«El bucle» de David Ruiz guanya el primer premi de la 13a edició del Correcurts

El curtmetratge El bucle, del figuerenc David Ruiz, va ser el gran triomfador de la tretzena edició del Correcurts, que es va celebrar al llarg del cap de setmana a Cassà de la Selva. El treball de Ruiz es va endur el primer premi, dotat amb 500 euros, ja que segons el jurat ha ofert «la millor conjunció de guió, factura i interpretació», així com el premi Miquel Porter i Moix (200 euros), per «la seva acurada planificació, posada en escena i interpretació, amb clucades d'ull a referents cinematogràfics del gènere i capacitat d'autoparòdia».

El segon premi, dotat amb 200 euros, va recaure en L'últim donut, de Mateu Ciurana, un curtmetratge fet en solitari i gravat amb un telèfon mòbil que per la seva originalitat també ha guanyat el premi al millor guió. El tercer premi, de 100 euros, va ser per Bon profit, del col·lectiu Divina Tramoia «per oferir un mirall de la mirada quotidiana davant dels conflictes que vivim actualment». Josep Arxer Fàbrega, pel seu paper a Lost in pèsol, es va endur la distinció a la millor interpretació. El premi del públic va ser per a Cassà destapa els rumors.

El Concurs de Curtmetratges ràpids Correcurts de Cassà ha batut enguany el seu rècord de participants, amb 30 equips, que han intentat enllestir en 24 hores un curtmetratge de dos minuts de durada.