El festival Girona Sona vol créixer de forma sostenible arribant a l'aire lliure

Més de 2.500 persones han gaudit aquest passat cap de setmana de la primera edició del Girona Sona, el festival de música punk que s'ha celebrat a La Mirona de Salt. La presència de grups com Gatillazo, The Exploited, Non-Servium, o Joey Cape (Lagwagon) com a caps de cartell han marcat la tendència d'una proposta musical que ha nascut amb vocació de seguir creixent, però de forma sostenible.

«Per ser una primera edició, hem tingut uns resultats de repercussió i públic molt satisfactoris» destaca Quim Diaz, responsable de l'organització del festival. Segons la seva opinió, «cal tenir en compte que sovint és complicat comunicar aquest tipus d'esdeveniments musicals». Un fet que Diaz atribueix als tòpics que sovint envolten l'escena d'aquest gènere. «La gent que no coneix el punk, ho associa a alcohol i baralles. El cert és que en cap dels dos dies del Girona Sona va passar absolutament cap incident. Tot el contrari. L'ambient va ser de bon rotllo», afirma.

Un cop finalitzada la primera edició, els organitzadors ja treballen en la que ha de ser una segona edició que inclourà alguns canvis, sobretot pel que fa a la ubicació. «Estem en converses amb les institucions, atès que l'objectiu és que el gruix dels concerts de la pròxima edició sigui en un escenari a l'aire lliure. No obstant això, seguirem apostant per diversificar espais, portant concert a La Mirona i altres espais com el Teatre de Bescanó» explica Díaz.

De la nit de divendres, primera jornada del festival, el responsable de l'organització destaca la gran actuació de Gatillazo, la formació que lidera l'exvocalista de La Polla Records, Evaristo Páramos. «Tenen un públic molt fidel i entregat». També van brillar els asturians Desakato i els catalans KOP, els quals van aportar el vessant més reivindicatiu.

De dissabte, a més del gran concert en acústic que van oferir al migdia a Bescanó Joey Cape (Lagwagon) i Dani Llamas (GAS Drummers), Diaz afirma que, a diferència de divendres, el públic era més jove, atès que les bandes que actuaven pertanyen a una escena més propera a l'street oi!. Exploited i Non Servium van ser els dos grans protagonistes, mentre Rude Pride, The Anti-Patiks i Lion's Law van deixar molt bones sensacions.

Sobre la procedència del públic, i partint de la venda d'entrades a través d'internet que ha facilitat l'organització, un 80% és de la demarcació de Girona, un 10% de Barcelona i l'altre 10% ha vingut de França.