Ocine porta a Girona les 'sessions nadó'

Després de provar-ho amb èxit en altres centres del grup Ocine com el d'Arenys de mar, arriba per primera vegada a les comarques gironines les "sessions nadó" també conegudes com "sessions teta".

La primera de les sessions nadó als Ocine Girona serà el proper dimarts 14 de febrer (18h) amb la projecció de la pel·lícula "La la land. La ciudad de las estrellas". La sessió serà oberta a tothom amb un preu reduït de 6,20€ amb les condicions adaptades.

Aquestes sessions van dirigides especialment a mares que alleten i vulguin gaudir del cinema, però sense separar-se del seu nadó i fer-ho en condicions adaptades als més petits en temperatura, llum i so.

La projecció de les sessions nadó es fa amb les llums atenuades, temperatura confortable i el volum sonor de la sala a un nivell més baix de l'habitual per crear un ambient més tranquil per a la criatura.

A les sessions nadó, a més, els pares i les mares no han de patir per si el nadó està intranquil o plora, perquè la festa està especialment pensada per a ells i per tant està plenament acceptat el possible plor de les criatures.

També està permesa l´entrada dels cotxets i altres aparells.

La primera de les sessions nadó als Ocine Girona serà el proper dimarts 14 de febrer a les 18:00 amb la projecció de la pel·lícula "La la land. La ciudad de las estrellas". La sessió serà oberta a tothom amb un preu reduït de 6,20€ amb les condicions mencionades.