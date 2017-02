Un informe elaborat per l'entitat privada Fundació Contemporània ha situat el Festival Temporada Alta de Girona a la tretzena posició del rànquing de les iniciatives culturals més importants a l'Estat, compartint el mèrit amb CaixaForum que ha rebut la mateixa puntuació. En la primera posició apareix el Museu del Prado. Una de les novetats és que s'ha fet un rànquing per territoris a partir de la resposta de professionals del món de la cultura de cada comunitat autònoma. A nivell català, el Temporada Alta ocupa el tercer lloc empatant amb el CaixaForum, el CCCB i el Primavera Sound. Segons els experts catalans, durant el 2016, el Mercat de les Flors va ser la millor institució catalana, seguida del Sónar.

El darrer informe 'Observatori de la Cultura' que elabora cada any aquesta fundació privada amb seu a Madrid situa el Festival Temporada Alta de Girona entre els principals esdeveniments culturals de l'Estat durant el 2016. El certament recula algunes posicions i se situa a la posició número tretze –l'any 2015 va pujar fins al vuitè lloc- però els organitzadors en fan una valoració positiva. Destaquen que si es destrien les institucions amb programació estable dels esdeveniments culturals (com és el cas del festival gironí) en aquest rànquing dels tretze més ben puntuats, el Temporada Alta apareix com el primer festival d'arts escèniques de l'Estat i el quart esdeveniment en importància, només superat pel Festival de Sant Sebastià, PhotoEspaña i Arco.

L'informe s'ha fet basant-se en l'opinió de 361 professionals de la cultura que han respost una enquesta anònima amb preguntes obertes. En el qüestionari, havien de dir les deu institucions o esdeveniments culturals que creien que havien destacat durant el 2016. Entre els professionals consultats, hi ha escriptors, artistes i creadors, arquitectes, productors i responsables de centres i institucions culturals, entre d'altres.

El tercer en el rànquing català

Per perim cop, s'ha fet un rànquing per territoris on només s'han tingut en compte les respostes dels professionals de cada comunitat autònoma. Segons aquesta valoració, el Temporada Alta ocuparia el tercer lloc del rànquing català empatant amb el CaixaForum, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el Primavera Sound. Segons els experts catalans, el Mercat de les Flors va ser la millor institució catalana, seguida del Sònar, durant el 2016.

La Fundació Contemporània és una institució privada que té com a objectiu contribuir en el desenvolupament dels professionals de la cultura. L´informe que elabora cada any vol ser un instrument per prendre el pols al sector, creant uns indicadors que permetin als professionals analitzar les tendències culturals.