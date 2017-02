El descens de l'educació artística produeix alumnes analfabets visuals

El descens de les hores dedicades a l'assignatura d'educació artística, que la Lomce ha passat d'obligatòria a optativa a Primària, pot produir "analfabets visuals" i influir, des d'un punt de vista negatiu, en la creativitat dels alumnes.

Així ho ha explicat en una entrevista a Alfonso da Silva, llicenciat en Belles arts i professor de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), i autor, al costat d'altres set companys, d'un manual sobre 'Didáctica de las artes plásticas y visuales'.

Els 'analfabets visuals' són persones que no són capaces de diferenciar una imatge amb contingut, que pot ser positiu o negatiu per a la seva formació, i això pot provocar que no tinguin una visió crítica de les imatges que perceben i els "bombardegen", com les audiovisuals i les procedents del cinema, la televisió i les xarxes socials.

L'educació artística és important en el desenvolupament de la creativitat, ja que els alumnes generen imatges i propostes artístiques; i fomenta l'alfabetització visual perquè ajuda al fet que els escolars coneguin quin tipus d'imatges de totes les que reben són les positives o les negatives.

Da Silva s'ha referit a "el costum que existeix, en ocasions, de consumir imatges sense parar-nos a pensar què ens expliquen" i cal aprendre a llegir i interpretar aquestes imatges que es reben en el dia a dia, però a això no ajuda que els alumnes no rebin el nombre adequat d'hores d'educació artística.