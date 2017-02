Eusebi Ayensa: «Espanya és caínica, Grècia és generosa»

La feina feta per Eusebi Ayensa com a director de l´Institut Cervantes d´Atenes que l´Espanya del PP va castigar amb una denúncia i l´expulsió del càrrec, per a Grècia ha merescut el premi del nomenament com a membre de l´Acadèmia d´Atenes. «Grècia és un país generós, Espanya és un país caínic», declara el figuerenc, encara dolgut per haver hagut d´anar a declarar a l´Audiència Nacional espanyola per «uns delictes que jo no havia comès». La causa es va arxivar. Segons Ayensa, l´Institut Cervantes «ha vetat» als seus butlletins «tota la informació» del seu nomenament a l´Acadèmia d´Atenes. «La manipulació informativa està a l´ordre del dia», conclou qui va dirigir el Cervantes d´Atenes de 2007 a 2012.