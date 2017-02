Un exalumne de l'ERAM de Salt presentarà un curtmetratge a Cannes

El curtmetratge "Las flores crecen en la sombra" ha estat seleccionat per al Short Film Corner, a Cannes. Dirigit per Guillem Atienza, és un curtmetage que es va presentar com a Treball Final de Grau del Grau en Audiovisual i Multimèdia a l'ERAM de Salt. Organitzat pel Festival de Cannes, el Short Film Corner és la cita imprescindible per als realitzadors.



Segons informa l'ERAM, Guillem Atienza, a partir de l´estudi de les metodologies de gravacio? dels anys 70, ha fet de "Las flores crecen en la sombra" una exploració a la creacio? d´un estil propi amb els pilars fonamentals de les te?cniques del Nou Hollywood.



Aquest és el trailer del curtmetratge







Las flores crecen en la sombra - Tráiler from William Drai on Vimeo.