L'Acadèmia d'Atenes nomena membre corresponent el figuerenc Eusebi Ayensa

El doctor en filologia romànica Eusebi Ayensa, expert en grec clàssic i modern, va llegir el passat dia 24 el discurs d'ingrès com a membre corresponent de l'Acadèmia d'Atenes, una prestigiosa institució que ve a ser l'equivalent de l'Institut d'Estudis Catalans.

Ayensa (Figueres, 1967) sent una antiga passió hel·lenista des que va fer estades a la cuna de la civilització clàssica per preparar la seva tesi doctoral i, més tard, del 2007 al 2012, va dirigir l'Institut Cervantes d'Atenes.

Qui ha sigut professor de l'institut Ramon Muntaner de Figueres i de la UdG, explica amb humilitat, des de la seva feina actual d'acompanyant dels estudiants que visiten les ruïnes d'Empúries, que és «tot un honor» ser nomenat membre corresponent de l'Acadèmia d'Atenes, una institució formada per erudits grecs que de tant en tant incorpora algun estranger que hagi destacat en l'estudi de la cultura grega.

Ayensa va llegir en grec el passat dia 24 a la seu de l'Acadèmia d'Atenes un discurs d'ingrès dedicat a la figura de la ballarina Àurea de Sarrà (Barcelona, 1889 - Arenys d'Empordà, 1976), la qual, influïda pels noucentistes, va tenir un gran èxit a la dècada del 1920 ballant lleugera de roba en espais arqueològics com l'Acròpolis d'Atenes, el Coliseu de Roma o les piràmides d'Egipte.

El discurs d'Ayensa intenta demostrar que Àurea de Sarrà volia representar amb les seves danses el patiment de grans dones o deesses de l'antiguitat.

Aquest discurs es publicarà a Grècia en grec i segurament aquí en català i castellà.

Per Ayensa, el seu nomenament és «un reconeixement a Catalunya i a la llarga tradició d'hel·lenistes catalans des de Carles Riba passant per mi i tots els que vindran després».

L'estudiós figuerenc, avui director del Camp d'Aprenentatge d'Empúries, on assegura que està molt a gust perquè se sent «com a Grècia», diu que periòdicament haurà de viatjar a Atenes per complir les obligacions com a membre de l'acadèmia, i que aprofitarà per «oferir una bona imatge de Catalunya a l'estranger» i explicar als grecs que «Catalunya també és un país mediterrani».