L'Strenes anuncia Paco Ibáñez, Mishima, Zoo, Muguruza, Muchachito i Buhos

El festival Strenes de Girona ha anunciat aquest migdia la programació completa, que inclou espectacles com la presentació del nou disc de Mishima a les Escales de la Catedral (29 abril), el recital d´una icona de la lluita per les llibertats com Paco Ibáñez al Teatre Municipal (1 d´abril), Fermín Muguruza & Charlart 58 en la intimitat del Centre Cultural La Mercè (21 abril), el mestissatge flamenc de Muchachito a la Sala Montsalvatge de l´Auditori (30 d´abril), i el grup festiu Buhos al nou escenari de concerts gratuïts, que enguany es trasllada del Barri Vell a la Plaça de Catalunya.

Els valencians Zoo actuaran el 29 d´abril a La Mirona, com ja va avançar aquest diari. També actuaran Joan Miquel Oliver, Albert Pla i Tortell Poltrona, Gossos, Dr. Calypso, Orquestra Fireluche, Gertrudis, Ramon Mirabet, Pavvla, Renaldo & Clara, Lakaste i, entre altres, Marion Harper.

Xevi Pasqual, director del festival, ha anunciat la programació completa, a excepció del concert inaugural del 25 de març al Pont de Pedra, que com de costum es vol mantenir com una sorpresa fins al final.

L´Strenes celebrarà la 5a edició del 25 de març al 30 d´abril, farà una aturada coincidint amb la Setmana Santa i no tindrà activitat durant la Diada de Sant Jordi, el 23 d´abril. El festival ha posat a la venda 12.000 entrades dels concerts de pagament, unes 2.000 de les quals ja han estat adquirides.

La programació comptarà amb l´estrena del nou disc dels Amics de les Arts (30 d´abril a les Escales de la Catedral), i l´inici de la gira europea de Julieta Venegas, artista que commemora el vintè aniversari de la seva carrera amb un espectacle dels grans èxits. Aquests dos concerts ja havien estat anunciats, com els de Blaumut, Miquel Abras i Maria Arnal amb Marcel Bagés.