Carnaval: Disfresses de grup

La festa més divertida de l'any ja és aquí: el carnaval. Si encara no saps quin dia és carnaval, pots consultar el nostre calendari. I amb això arriba l'hora de decidir de què ens disfressarem aquest any. Les opcions són infinites i per a tots els gustos. Si un cop més camines tard per comprar una disfressa o simplement no vols gastar diners i prefereixes fer-la a casa, hi ha una altra alternativa: la disfressa casolà.

Aquests disfresses, de vegades d'última hora, no tenen per què quedar malament, és més, si li poses ganes i imaginació poden quedar molt originals. A més, pensa en el barat que et sortirà ja que no compraràs roba, amb excepció d'alguns complements en cas de necessitar-los.

Disfresses per a nens, per anar en parella, en grup o com individual? Tu tries! Et presentem algunes idees de disfresses casolanes fàcils de fer amb roba de casa.

No et quedis sense disfressa i sorprèn!

Disfresses per a nens

-Pomer: pantalons marrons, jersei o dessuadora verda amb caputxa en què s'enganxaran petits globus vermells i la cara pintada és tot el que cal per anar de arbre de poma.

-Frozen: Per aconseguir un vestit com el de la princesa Elsa n'hi haurà prou amb una samarreta blanca de màniga llarga, una samarreta de tirants de color blau clar i una faldilla llarga també de color blau clar. La capa pot fer-se amb qualsevol tela de color blanc o blau.

-petita Dona: una perruca grisa, roba folgada com una faldilla llarga i un jersei ampli, ulleres i una taca-taca o bastó petit és tot el que es necessita. Molt senzill i pràctic, però divertit.

-Dalai Lama: la disfressa d'un mini Dalai Lama consisteix en una mena de túnica marró, una banda daurada i unes petites ulleres rodones. Una disfressa apropiat per a bebés amb poc pèl.

Disfresses per anar en parella

-Estrelles De cinema mut: per anar amb aquesta disfressa únic de parella de cinema mut hi portar els cabells negre (mitjançant esprai si no es té), pols blanca a la cara i vestits de blanc i negre. Si feu dos cartells quedarà encara millor. També podeu anar a la versió amb pell grisenca si ho preferiu.

-Naufrago I Wilson: simular a Tom Hanks i a la pilota Wilson en la pel·lícula "El nàufrag" no és molt difícil. Per anar de Wilson es necessita roba blanca o fer una gran bola blanca que serveixi d'abillament, i dibuixar una cara vermella. El nàufrag només porta roba, solament un la part de baix i això sí barba i els cabells una mica llargs i despentinats.

- Rocòdrom i escaladora: roba per fer escalada per anar de l'escaladora i un parell de cartolines amb objectes de diferents colors i formes que imiten les preses de la paret per al rocòdrom. Una disfressa una mica creativa.

Disfresses per anar en grup

-101 Dàlmates: Una disfressa per a grups molt fàcil de fer, només es necessita roba blanca i alguna peça negra com pantalons curts, i afegir taques negres a la roba blanca. No t'oblidis de pintar-te la cara, com una taca en un ull.

-Trofeu Esportiu: es tracta d'una disfressa de grup que serveix per anar com individual com en col·lectiu. Pot quedar molt realista si es fa bé. Basat en una escultura d'una gimnasta, futbolista o atleta, consisteix en banyar-se un mateix en color or vell amb la roba de l'esport que s'ha triat, i fer-se un petit podi amb una caixa de cartró pintada de negre que inclogui un rètol amb el nom de l'esport.

- Nines Matryoshka: és més fàcil del que sembla disfressar-se de la nina russa en grup. Normalment van en grups de cinc i des de la més petita a la més gran. El que més feina porta és fer el vestit amb estampats, però també es pot portar un vestit blanc llarg amb un davantal colorit, un mocador vermell al cap. I no oblideu de ordenaros de menor grandària a major.