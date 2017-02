David DeMaría i Marlango actuaran als Concerts Íntims de Peralada

El de Jerez David DeMaría i el grup Marlango protagonitzaran dues de les actuacions destacades del cicle Concerts Íntims, que organitza el Casino de Peralada.

Els espectacles es divideixen en dues categories, els Concerts Íntims, que comptaran també amb la presència d'Ariel Rot, Soraya i Mikel Erentxun, i la que retrà tribut a bandes i artistes internacionals, denominada Tribut Show.

Pel que fa als Concerts Íntims, que tindran lloc a la sala Cotton Club, amb capacitat per a unes 150 persones, l'objectiu és que els espectadors assisteixin a oportunitats úniques per veure els seus cantants en un ambient de complicitat, amb poc públic.

David DeMaría actuarà el 17 de febrer, mentre que Ariel Rot ho farà el 10 de març, Marlango el 7 d'abril, Soraya el 26 de maig i Mikel Erentxun tancarà el cicle el 9 de juny, tots a 25 euros.

El format de Tribut Show, que inclou un sopar per setanta euros, compta aquest any amb cantants i bandes d'imitadors de Michael Jackson, Bee Gees, Queen, Abba i Frank Sinatra.

El primer espectacle, programat per al 24 de març, anirà a càrrec de Forever Jackson, una banda premiada al Regne Unit i que ha girat arreu del món.

El torn per a The Bee Gees Story serà el 21 d'abril i els assistents podran veure sobre l'escenari dos dels músics del grup original, com són el teclista Blue Weaver i el bateria Dennis Bryon.

Queen, The Bohemian Rhapsody actuarà el 12 de maig i Abba The Show el 23 de juny, mentre que la clausura del cicle tindrà lloc el 22 de setembre de la mà de Sinatra and Friends, un tribut que ha estat 17 temporades a Londres.