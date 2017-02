Descobreix els secrets del nou centre d'art del Castell de Sant Julià de Ramis

Un vídeo promocional revela un dels secrets que més interès ha despertat en el món de l'art: el contingut del nou centre d'art que una societat de joiers barcelonins inaugurarà properament a la muntanya de Sant Julià de Ramis, i que ha comportat la reshabilitació de l'antic castell i la construcció de grans edificis.

Batejat com a D'Or Museu, l'antic castell de Sant Julià de Ramis acolliràuna una col·lecció permanent de joies, en la qual destaquen les obres d´Elsa Peretti per a Tiffany & Co, la dissenyadora instal·lada a Sant Martí Vell. També hi haurà un espai per a explicar els procesos d'extracció de minerals i de fabricació de joies.

Així mateix, hi ha una sala on s'exposaran escultures de Josep Maria Subirachs (Barcelona, 1927-2014), conegut sobretot per la seva intervenció a les escultures de la Sagrada Família. En un dels edificis del centre també s'exhibiran pintures de gran format del gironí Quim Hereu, màxim representant del corrent conegut com l'estrambotisme.

En aquest vídeo promocional, es veuen per primer cop en detall els interiors del castell rehabilitat després d'anys de costoses obres i de retards en la previsió de la data inaugural. Com mostra el vídeo, el monumental conjunt ja està a punt per ser inaugurat.

El castell, envoltat d´una gran fortalesa, va ser construït al segle XIX. i avui dia és propietat D´Or Joiers, que ha rehabilitat el conjunt i els seus entorns per convertir-los en un gran complex turisticocultural que s'inaugurarà properament.

A banda de les sales d'exposicions i tallers per a artistes, el complex compta amb un hotel de luxe, amb piscina inclosa, dos restaurants i un amfiteatre.

El projecte arquitectònic ha anat a càrrec dels arquitectes Josep Fuses i Joan Maria Viader.