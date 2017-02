Disfresses sexi: Ada Colau condemna els vestius provocatius per a nenes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ha condemnat avui les disfresses "sexis" per a nenes en un tuit en què assenyala que també són "violència masclista".



Ada Colau ha repiulat i comentat un apunt a Twitter de la diputada d'En Comú Podem Marta Sibina, que mostra dues disfresses 'sexis' per a nenes, un de bombera i un altre d'infermera, i escriu: Disfresses per a nenes de 4 a 6 anys. No és una broma. Estem fartes! Ja n'hi ha prou!.





Difresses per a nenes de 4 a 6 anys. No és una broma.

N'estem fartes! Ja n'hi ha prou ! pic.twitter.com/eCYPKfpSMf „ Marta Sibina Camps (@Marta_Sibina) February 8, 2017

Tota la rao @Marta_Sibina, quina vergonya! Això tb és violència masclista i s'ha d'acabar! https://t.co/02gPigKo4k „ Ada Colau (@AdaColau) 8 de febrero de 2017

"Tota la raó Marta_Sibina, quina vergonya! Això també és violència masclista i ha d'acabar!", escriu Ada Colau en el seu comentari.