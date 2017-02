Rueda exhorta el castell de Montsoriu a «guanyar diners» per poder mantenir-se

El millor castell gòtic de Catalunya ha de buscar l'equilibri entre l'explotació turística i el respecte al monument amb l'objectiu no només de ser autosuficient, sinó de «guanyar diners» per fer possible el manteniment de la monumental fortalesa.

Així de clar es va explicar ahir el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Josep Manuel Rueda, un dels impulsors fa més de dues dècades de la restauració de Montsoriu, «el millor castell gòtic de Catalunya», va dir.

Rueda va plantejar el repte econòmic per a Montsoriu en la presentació del llibre Montsoriu. El castell gòtic de Catalunya, eina que precisament està cridada a ajudar a incrementar les visites a un monument que és «una història d'èxit» gràcies al fet que tant la població com les institucions han «remat en la mateixa direcció», fins aconseguir aquest 2016 superar la xifra de 16.000 visitants.

Montsoriu es postula com el pal de paller del patrimoni monumental de la comarca de la Selva. No en va, el Consell Comarcal de la Selva ha demanat un fons Feder, superior als 2 milions, per rellançar les rutes turístiques d'una comarca on 23 d'un total de 26 municipis tenen elements patrimonials relacionats amb Montsoriu.

Salvador Balliu, president del Consell Comarcal, va explicar en l'acte de presentació del llibre l'existència d'aquest fons Feder per a un castell que haurà de «donar beneficis» a partir de la gent que el visiti, els àpats que faran i altres despeses que aprofitarà la comarca.

A l'acte també hi van participar Francesc Ten, director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, i Raquel Reyner, presidenta del Patronat Castell de Montsoriu.

El llibre constitueix tota una lliçó d'història i geografia, però també un estudi de les ceràmiques, armes i tota mena de materials recuperats pels arqueòlegs, i fins i tot explica la fauna de les muntanyes que envolten el castell i les dietes i cuina a què donava lloc.

Una guia imprescindible perquè el visitant conegui el que Ruedaconsidera «la millor arquitectura militar gòtica» del país.

La nova publicació posa al dia el llibre que es va editar ara fa 16 anys. És un llibre promogut pel Consell Comarcal de la Selva, propietari d'un monument que al se moment va cedir la família Ribot.

El Museu del Montseny, La Gabella, és responsable dels treballs científics sobre el cap i casal dels poderoros vescomtes de Cabrera.

Els textos del volum són obra de Gemma Font, Josep M. Llorens, Joaquim Mateu, Sandra Pujadas, Jordi Tura i Joan Carles Codolà.