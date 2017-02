Vuit propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

1 Els "Pares nostres", a La Planeta

Quatre dramaturgues (Lluïsa Cunillé, Marta Buchaca, Victoria Szpunberg i Marta Aguilar) s'uneixen per parlar d'un tema que ens afecta a tots: la paternitat. És el tema sobre el qual gira "Pares nostres", una proposta de teatre íntim interpretada per David Planas i Jordi Gilabert, que es representa divendres i dissabte, a les 9 de la nit, a La Planeta de Girona.



2 Edició especial de "La Volta"

Fidel a la seva cita, cada segon dissabte de mes, el Mercat La Volta s'instal·la dissabte de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona. Aquest mes, l'esdeveniment celebra una cita especial, el "Volta i Volta". Els locals adherits acullen exhibicions de processos creatius, tallers artístics, espectacles i concerts de petit format, recitals, etc.



3 Paula Valls es presenta a Salt

Dissabte, a les 9 de la nit, el Teatre de Salt acull l'actuació de la cantautora Paula Valls. Amb només 17 anys i una facilitat innata per compondre i interpretar, Valls s'ha convertit en una de les cantants més prometedores de l'escena catalana. A Salt presenta el projecte «Black & White».



4 "Showcooking" a Palamós

Divendres i dissabte, de 8 del vespre a 10 de la nit, l'Espai del Peix de Palamós organitza un show cooking. Es tracta d'una activitat de demostració i degustació en directe de cuina marinera tradicional. A partir de l'explicació en directe, les propostes gastronòmiques de cada sessió remarquen el potencial de diferents productes pesquers de la llotja.



5 Mercat d'antiguitats d'Olot

Cada segon dissabte de cada mes, de 9 del matí a 2 del migdia a la plaça del Mig, se celebra l'Olot Antic, el mercat d'objectes antics i de col·leccionisme. Un mercat ideal per descobrir una gran varietat de mobiliari, objectes de decoració, peces de col·leccionista, llibres, monedes...



6 Visita per l'univers tèxtil de Masó

Dissabte, a les 12 del migdia a la Casa Masó, visita guiada a l'exposició "De l'amor és lo jardí: Masó i els teixits" a càrrec de Rosa Maria Gil Tort, coordinadora de la mostra. Una oportunitat per conèixer tots els detalls de la tècnica i la simbologia dels brodats dissenyats per l'arquitecte per a la roba personal, peces per a la llar, banderes i estendards. Es requereix inscripció prèvia.



7 Festa de Sant Antoni a Vidreres

Diumenge, a partir de les 9 del matí i en diversos indrets del municipi de Vidreres, 28a Festa de Sant Antoni Abat. La festivitat viurà el seu moment àlgid a 2/4 de 12 del matí, amb la desfilada de cavalls, pels principals carrers de la vila, acompanyats pels grallers de Vidreres.



8 El Quartet Gerhard a l'Auditori de Girona

Diumenge les 7 de la tarda a la Sala de Cambra de l'Auditori de Girona, concert del Quartet Gerhard. La temporada Ibercamera torna a ser testimoni del creixement d'aquest jove i brillant quartet. En aquesta ocasió, proposen un repertori que inclou peces de Berg, Ravel i Gerhard.