Primer disc d'Alfred Berenjena amb Sociedat Alkoholica

Sociedat Alkoholica ha anunciat per al 3 de març la sortida del seu nou disc, Sistema Antisocial, el primer àlbum de la banda fundada al País Basc que compta amb el bateria gironí Afred Berenjena. El tema del disc No Olvidamos, 3 de marzo, ret homenatge als 5 obrers que el 3 de març de 1976 van ser assassinats per trets de la policia a Vitòria.