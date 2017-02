Adele arrasa en els Premis Grammy

Adele, de 28 anys, va competir cara a cara amb Beyoncé, de 35, l'única altra artista que ha estat nominada aquest any per a les tres categories més importants dels Grammy. I l'anglesa va vèncer en Enregistrament de l'Any, Disc de l'Any i Cançó de l'Any.

Chance the Rapper va ser premiat com a millor artista nou mentre que Twenty One Pilots va guanyar el Grammy a la millor interpretació pop d'un duo o grup per "Stressed Out".

L'altre líder de la nit va ser el músic britànic David Bowie, que va guanyar totes les cinc nominacions pel seu àlbum final 'Blackstar', incloent millor cançó de rock. Van ser els primers Grammys a la música per Bowie, que mai va guanyar en vida per un àlbum individual o cançó.

'Blackstar' va ser llançat només uns dies abans de la seva mort al gener del 2016 per un càncer. En acceptar el Grammy d'interpretació de rock en nom de Bowie, el seu company de banda Donny McCaslin el va qualificar d'"un geni artístic i un tipus immensament graciós".

Com en altres premis recents, els artistes no van trigar a parlar de política. La presentadora Jennifer Lopez va dir que la música és un llenguatge universal, agregant: "En aquest moment particular de la història, les nostres veus són més necessàries que mai".

L'amfitrió James Corden, que va obrir el xou amb un extens rap sobre el poder de la música, va cantar "Visquin tot, perquè això és el millor, i amb el president Trump, no sabem què ve".

En aquesta edició van faltar alguns dels grans noms de la nit. Drake i Kanye West, amb vuit nominacions cadascun, no van assistir. Tampoc Justin Bieber.

Com Frank Ocean, aparentment Bieber i West es van mantenir al marge per mostrar la seva convicció que els Grammys estan desfasats amb els artistes joves, mentre que Drake, que va guanyar dos Grammys al principi de la nit pel single 'Hotline Bling', està de gira per Anglaterra.