«Quan el director de la Viquipèdia volti dirà que ha fet una estada a Olot»

La Faber Residència d'Arts, Ciències i Humanitats està ubicada a l'Hotel Riu d'Olot. Des del setembre acull intel·lectuals i científics de primer ordre mundial. Els objectius són proporcionar una estada de treball agradable als beneficiats i aconseguir un retorn que beneficiï Olot. Francesc Serés n'és el director.

La lingüística, les matemàtiques i la informàtica són disciplines que en un primer cop d'ull semblen allunyades, però en la creació d'un traductor d'idiomes informàtic es complementen. Ho va explicar una lingüista computacional finlandesa allotjada a Faber als alumnes d'un institut d'Olot. Els nois i les noies van saber més del que serà la segona revolució tecnològica. També van saber que si estudien una carrera de poca demanda com filologia, en la informàtica computacional tindran una sortida laboral molt potent. És una petita mostra del retorn a la societat local de la residència Faber d'Olot.



Quan va sorgir la idea de posar la residència a Olot?

Després de moltes estades a d'altres residències vàrem arribar a la conclusió que Olot és el lloc ideal. A Olot hi ha una massa crítica per respondre. Per exemple, fem una estada de ballarines professionals perquè Olot té el festival de dansa Sismògraf.

Ja porteu uns mesos d'experiència. N'esteu contents?

Vàrem dir que som una institució de servei al país i que ho demostraríem amb iniciatives. I, en poc més de 3 mesos, hem fet 20 activitats programades amb gent de primera línia internacional. Les activitats han tingut lloc a col·legis, instituts, centres culturals i biblioteques.

Podeu concretar més les activitats?

L'actriu Àngels Basses va anar a l'Escola Pia, l'editor i traductor escocès Allan Cameron va estar al Petit Plançó, el director de l'Amical Viquipèdia, Àlex Hinojo, va estar al Petit Plançó, l'Escola Pia i d'altres col·legis. Avui mateix, fem activitats a Girona i Barcelona. Quan Hinojo i Cameron voltin explicaran al món la seva estada a Olot.

Com escolliu les disciplines?

No és una bombeta que ens il·lumina. En breu vindran dotze matemàtics de renom, i durant dues setmanes faran xerrades sobre el que desenvolupen a col·legis i instituts. Ells mateixos van saber de la residència, es paguen l'allotjament i han pres el compromís de fer les activitats. Aquesta gent parlarà de robòtica i estadística pels instituts d'Olot. Reconec que el cas dels matemàtics és de molta sort i compleix l'objectiu del cofinançament.

Això és importar talent internacional?

És interactuar. És evident que molta gent que vindrà trobarà encaixos aquí. M'explico. Per al període dels matemàtics ja hi ha una persona que treballa amb desenvolupament de llenguatges matemàtics que contactarà amb una altra que fa llenguatges informàtics.

Com preveieu el futur?

Amb moltes ganes, il·lusió i noves idees. Les tres primeres estades varen estar relacionades amb la literatura, perquè es tractava d'un àmbit que conec. Ara farem una estada de matemàtiques i una altra de dansa. Per la tardor, treballarem projectes de treball. Agafarem les religions, perquè l'Institut de Cultura d'Olot també tractarà les religions des de totes les perspectives.