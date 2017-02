La directora Carla Simón presenta a la Berlinale la seva «opera prima», el film «Estiu 1993»

La directora barcelonina Carla Simón va presentar ahir al festival de cine la Berlinale la seva opera prima, el film Estiu 1993. L'autora explica en aquesta obra, rodada a la Garrotxa, la seva pròpia història. La protagonista, Frida, és una nena de 6 anys que s'ha quedat òrfena i ha d'anar a viure amb els seus oncles.

Simón, que va participar en la secció de nous talents en l'edició del 2015 de la Berlinale, presenta enguany Estiu 1993 a la secció Generació Kplus del festival, dedicada al públic infantil.



Xile reivindica la diversitat

El director xilè Sebastián Lelio porta avui a la Berlinale el film Una mujer fantástica, un retrat de l'exclusió social que viuen les persones transgènere. La història se centra en la figura de Marina, interpretada per l'actriu transsexual Daniela Vega, que pel fet de ser transgènere és vetada per la família del seu xicot, Orlando, encarnat per Francisco Reyes, i totalment exclosa quan arriba l'hora de donar-li l'últim adéu a qui era la seva parella.

«El personatge de Marina està completament, d'alguna manera, preparat per al món. El problema és que el món no està preparat per a ella. Però jo crec que és injust reduir la pel·lícula al tema LGBT, per exemple», subratlla Sebastián Lelio. «Per rodar la pel·lícula va fer falta investigar, conèixer gent», reconeix. El realitzador va tenir clar que necessitava una actriu transgènere per interpretar el paper de Marina, ja que optar per un actor «fent com que» hauria estat una espècie d'«anacronisme».

L'actriu protagonista, Daniela Vega, es va presentar davant la crítica convençuda que el seu personatge representa la «lluita per la igualtat» davant les convencions «dominants» en la societat on viu.