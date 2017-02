VÍDEO: Puigdemont puja a l´escenari per cantar ´Torna, torna Serrallonga´

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va ser un dels protagonistes, aquest diumenge, del concert en homenatges als Esquirols que va omplir el teatre Conservatori de Manresa. A banda d'assistir com a públic, Puigdemont no va dubtar a l'hora de pujar a l'escenari per sumar-se a les veus que, liderades per l'actor i exmembre del grup Joan Crosas, van interpretar la coneguda cançó 'Torna, torna Serrallonga'.

