Cadaqués inicia els tràmits per protegir El Corral de la Gala com a bé cultural

Cadaqués ha iniciat els tràmits per protegir El Corral de la Gala, l'espai que Salvador Dalí va comprar a mitjans dels anys 50 perquè la seva musa disposés d'un lloc on evadir-se i fer-hi festes.

L'ajuntament va aprovar ahir en un ple extraordinari endegar l'expedient per declarar-lo Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

La decisió, però, va rebre les crítiques del PDeCAT, a l'oposició, que es va abstenir perquè consideren que abans de protegir l'espai cal reformar-lo i evitar, així, possibles limitacions derivades de la pròpia protecció.

La regidora de Cultura, Margarita Figueras, va dir que l'espai no disposava de cap tipus de catalogació i va mantenir que la voluntat del govern municipal és poder-lo obrir al públic.

A principis de 2016 van aprovar una partida de 65.000 euros per fer-hi una actuació urgent però, de moment, no s'ha executat. Figueras detalla que tenen encarregat un estudi topogràfic per determinar els desnivells del terreny i dissenyar la intervenció.

Dalí va comprar aquest espai l'any 1953 a un pastor transhumant de Queralbs. Va ser ell mateix qui en va decorar les estances i la gran xemeneia que hi ha.