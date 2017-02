Sant Valentí 2017 | Feliços sense 'mitja taronja'

Tenir parella ni és la clau per a la felicitat ni condició indispensable perquè una persona se senti plenament realitzada. Amb motiu del Dia de Sant Valentí, els psicòlegs recorden que l'ésser humà necessita mantenir "relacions d'amor" amb altres persones, però que és un error identificar aquesta premissa únicament amb una parella. "Es poden cobrir aquestes necessitats amb els pares, els fills, els amics ... De fet, de vegades, passa a l'inrevés, gent que està en parella i no se sent satisfeta amb la seva vida", indica la psicòloga Concha Rodríguez Pérez.

"L'ésser humà necessita tenir amor, entès com algú que es preocupi per nosaltres, afecte, abraçades ... i tot això avui en dia, fins i tot la sexualitat, es poden tenir i desenvolupar sense necessitat d'estar en una relació sentimental", indica aquesta especialista, que recorda que el paper de la parella ha anat evolucionant amb el pas del temps. "Antigament, quan es vivia en tribus, no tenia la mateixa importància que ara i fins i tot fa dècades no era igual que en l'actualitat, on a causa del ritme de vida que portem es concentren molts rols en la parella, rols que abans desenvolupaven els veïns o els amics i se li dóna molta importància a la parella, se li exigeix ??més i això a vegades porta a patir més estrès ja que sorgeixin problemes en la relació ", indica.

Els experts reconeixen això sí els avantatges que té el fet d'estar en parella. "Si la relació va bé suposa tenir una garantia que aquesta persona va a estar aquí, va a col·laborar amb nosaltres, va a ser algú amb qui es pugui parlar del que és bo i el dolent, ens tindrà cura ... Com deia un conegut meu és com passar de tenir dos braços a quatre, saps que a on no arribis tu, ho farà ell ", indica aquesta psicòloga gallega, qui ressalta que sempre que la relació" funcioni perquè en cas contrari en lloc de coses positives, mantenir-la serà una cosa negativa ".