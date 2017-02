Vila-Matas escriu el seu llibre més «insòlit», «Mac y su contratiempo»

«És com si hagués escrit tota la meva obra per desembocar en això. És un llibre insòlit que està cridat a ocupar un lloc preferent en la meva vida». Així defineix Enrique Vila-Matas la seva última novel·la, Mac y su contratiempo, un artefacte literari en el qual reuneix totes les seves indagacions estètiques.

Publicada per Seix Barral, Mac y su contratiempo és una metanovel·la, un llibre singular, com el mateix Vila-Matas (Barcelona, 1948), on es parla de la novel·la dins de la novel·la, de la repetició, de l'escriptura i de la falsificació, va explicar el mateix autor.