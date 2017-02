Donar el pit i mirar una pel·lícula a la gran pantalla ja és compatible a Girona

Mares i pares amb nadons van assistir ahir a la primera «Sessió nadó» de Girona, que va registrar una bona entrada a les sales Ocine. La cadena va oferir la pel·lícula amb més nominacions als premis Oscar, el musical La La Land, en una sessió especial amb més llum i menys potència de so per adaptar la projecció a les necessitats familiars. Amb un preu de 6,20 euros els adults i entrada gratuïta per als bebès, el multicinemes del barri de Sant Ponç va estrenar una modalitat que permet entrar cotxets i altres estris, donar pit i entretenir les criatures mentre es gaudeix de la gran pantalla.