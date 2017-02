E.T., Pinotxo, Mickey Mouse i altres herois del cinema visiten el Museu del Joguet

Pinotxo, E.T., Mickey Mouse o l'espasa de La guerra de les Galàxies es passejaran a partir de diumenge vinent per la Sala Oberta del Museu del Joguet de Figueres, on quedarà inaugurada l'exposició Els jocs de Hollywood, que treu a la llum algunes de les joies de la col·lecció de material gràfic i objectes relacionats amb el cinema que Lluís Benejam va començar a atresorar a la dècada de 1960.

Amb una conferència de l'escriptor Sebastià Roig, quedarà inaugurada (12 h) aquesta exposició a partir d'objectes generats pel marxandatge de sis títols mítics de Hollywood: E.T., La guerra de les Galàxies, El Màgic d'Oz, Pesadilla antes de Navidad, Pinotxo i Mickey Mouse.

L'exposició conté cobejades peces de col·leccionista com una reproducció a mida natural d'E.T. feta amb uns materials especials per a una recent edició de la Fira del Còmic de Barcelona, objectes mítics de La guerra de les Galàxies com l'espasa de Jedi, figures de Mickey Mouse, o una sèrie de titelles d'El màgic d'Oz, tots ells objectes que Benejam ha trobat en mercats durant la seva dedicació al col·leccionisme, que practica a hores lliures de la seva feina d'impressor a Figueres.

L'exposició s'inaugurarà exactament una setmana abans de la gala de lliurament dels premis Oscar de Hollywood, un esdeveniment que Figueres celebrarà doblement ja que dilluns s'obrirà a la biblioteca Fages de Climent una segona exposició basada també en la col·lecció de Benejam.



Literatura i cinema

Aquesta segona exposició, de petit format, porta l'explícit títol Literatura portada a la gran pantalla: pel·lícules amb Oscar Col·lecció Lluís Benejam.

En ella s'hi podran veure obres literàries portades a la gran pantalla que han estat mereixedores d'algun premi Oscar. S'hi mostren els llibres que han donat origen als films i programes de mà i guies publicitàries de les pel·lícules com ara Encontres en la tercera fase, Espartaco, L'exorcista, La guerra de les galàxies, Allò que el vent s'endugué, Mary Poppins o Memòries d'Àfrica.

En total hi ha una quarantena de llibres. Els actes paral·lels d'aquesta exposició inclouen una conferència del crític de cinema Jaume Figueras que es farà el 3 de març. «Ara mateix tinc informació gràfica de més de 30.000 pel·lícules», comenta Benejam, que segueix les passes de Tomàs Mallol.