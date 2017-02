Fontana: «La por de l'extensió del comunisme va frenar la societat del segle XX»

«La por de l'extensió del comunisme» va frenar la nostra societat durant els últims cent anys, igual que la meitat del XIX va estar marcada per la por a la Revolució Francesa, va assegurar l'historiador Josep Fontana, que acaba de publicar el monumental assaig El siglo de la revolución.

A El siglo de la revolución (Crítica), Fontana planteja que encara que l'últim no ha estat un segle revolucionari, ja que les propostes de la Revolució Russa de 1917 van acabar derrotades, sí ha estat «el segle de la revolució, en la mesura en què aquestes propostes, en el seu doble paper d'esperances per a uns i d'amenaces per a d'altres, han marcat tota la seva història».

En una entrevista, Fontana apunta que «els efectes» de la Revolució Russa van crear frens a la societat europea del segle XX, com en la meitat del segle XIX els va crear la por que havia despertat la Revolució Francesa del 1789.

«En les dues revolucions –afegeix– es va produir l'efecte habitual: un pànic entre els poderosos al fet que els pobres els assaltessin i degollessin. La por sempre crea aquests monstres».

En el centenari de la Revolució Russa, Fontana comenta que l'alçament popular es va produir «pel malestar social que va sorgir de la Primera Guerra Mundial, com també va passar a Alemanya, Àustria, Hongria o Itàlia, però a Rússia va triomfar perquè l'exèrcit es va ensorrar i perquè s'hi van sumar les masses de pagesos».

El règim dels tsars, apunta Fontana, era l'estat que s'havia modernitzat menys i mantenia una societat gairebé feudal, i això explica que els bolxevics donessin un cop gairebé pacífic.

La por a la Revolució Russa «no va ser tant cap a la URSS, com l'extensió del comunisme a d'altres països», i aquella mateixa por, recorda Fontana, portarà el Regne Unit i França a «abandonar el 1936 la II República espanyola, una república de professors, amb vocació de reforma moderada».

No obstant això, la por també ha tingut en aquest segle un efecte positiu, l'estat del benestar, un conjunt de reformes destinades a satisfer la gent, des del convenciment que «negociant es poden aconseguir avenços com els que pot aconseguir la revolució; i aquesta dinàmica va durar fins quan l'URSS cau en decadència».

«Quan la por va desaparèixer, els elements dominants de l'economia van descobrir que no tenien per què fer tantes concessions a canvi de res» i per això quan s'ha produït un avanç cap als ideals de la Revolució els poderosos han intentat frenar-lo».

Al contrari que a la Xina posterior a Deng Xiaoping, en la qual «el govern segueix tenint un fort control de tota la política, inclosa l'econòmica», en el cas de la URSS «el desastre es va produir quan el poder va abandonar el control de l'aparell econòmic i tot va caure en mans d'aprofitats».

En la seva anàlisi, Fontana descriu l'estat del benestar que neix després de la II Guerra Mundial com «l'intent de donar una satisfacció a la població que havia patit la guerra, i, davant del model soviètic, oferir una fórmula que tingués esperances de progrés i, de fet, l'estat del benestar aconsegueix els més grans nivells d 'igualtat que mai s'hagin produït».