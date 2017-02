Jamie Cullum, UB40, Zucchero, Love of Lesbian i Fangoria, primeres confirmacions del Festival de la Porta Ferrada

El 55è Festival de la Porta Ferrada, un dels degans de la Costa Brava, ja escalfa motors desvetllant les primeres confirmacions. L'organització ha donat a conèixer que aquest estiu l'Espai Port acollirà els concerts del britànic Jamie Cullum, el de l'italià Zucchero i les formacions UB40, Love of Lesbian i Fangoria. Cullum farà a Sant Feliu de Guíxols la seva única actuació a Catalunya i el concert de Zucchero suposarà el retorn de l'artista a l'Estat després de tretze anys. L'organització també destaca que tant UB40 com Love of Lesbian són "exclusives de Porta Ferrada aquest estiu al territori català". Per últim, Fangoria, capitanejat per la incombustible Alaska, presentarà el seu darrer treball 'Canciones para robots románticos'. L'organització del festival, que porta TheProject, posarà a la venda les entrades per aquests concerts divendres 17 de febrer.

Falten encara mesos, però el Festival de la Porta Ferrada ja comença a posar sabor musical a les nits d'estiu de la Costa Brava. El festival, que aquest 2017 ja arriba a la 55a edició, ha començat a desvetllar cartell amb les primeres cinc confirmacions. Són concerts, tots ells, que acollirà l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols.

El britànic Jamie Cullum (21 de juliol) oferirà al Porta Ferrada el seu únic show a Catalunya. L'organització subratlla que ha escollit el festival per la singularitat de "l'aforament mixt" que ofereix l'Espai port (pista sense seients i grada numerada) i el fet de tenir l'escenari al peu del Mediterrani.

Per la seva banda, l'italià Zucchero (8 d'agost) actuarà acompanyat de tretze músics, en el que serà el seu retorn a l'Estat després de tretze anys de no tocar-hi. Les formacions UB40 i Love of Lesbian (22 de juliol i 15 d'agost) seran "exclusives" del festival aquest estiu. I per últim, dins aquest primer tast, Fangoria (6 d'agost) presentarà el seu darrer treball discogràfic 'Canciones para robots románticos'.

TheProject ha decidit començar a desvetllar noms atenent a l'expectació creada a les xarxes socials (per intentar saber programació) i als resultats de les darreres edicions. "És una evidència que el projecte s'ha consolidat, que el públic reconeix l'esforç d'una oferta oberta a tothom amb uns preus d'entrades molt assequibles i a unes magnífiques instal·lacions", assenyalen fonts de l'organització.



Diversitat d'espais i músiques

El 55è Festival de la Porta Ferrada mantindrà la línia de diversitat d'espais i de temàtiques artístiques. Un escenari per a cada tipus de música. Així, l'església del Monestir acollirà els concerts del cicle de clàssica i les funcions de teatre (inclosa una nova edició del 'Singlot'); els acústics es faran al Teatre Municipal, i la resta de la programació, a l'Espai Port.

Les entrades per als cinc concerts que ja s'han desvetllat es posaran a la venda aquest divendres 17 de febrer als diferents canals oficials. De totes maneres, aquells qui vulguin gaudir d'un descompte del 20% només han d'acostar-se a les taquilles de l'Oficina de Turisme del Monestir. La promoció s'aplicarà aquest dissabte i diumenge.

La 55a edició del Festival de la Porta Ferrada desvetllarà la resta de la programació aquest proper mes de març.