L´escriptor i especialista en cinema i còmic Javier Coma mor als 77 anys

L'escriptor Javier Coma Sanpere, especialista en cinema, còmic, novel·la negra i jazz i autor de diversos «diccionaris» i assajos sobre aquests gèneres, va morir dimarts a Barcelona als 77 anys, a causa d'un càncer.

Autor prolífic, entre les seves nombroses obres hi ha Diccionario de los cómics-La Edad de Oro, Diccionario del cine negro, Diccionario del western clásico, Diccionario de films míticos, Diccionario del cine de aventuras, Diccionario de la caza de brujas, Cine bélico o Cine y literatura, amb Juan Marsé.

Nascut a Blanes el 1939, va cursar la carrera de Dret, encara que després d'acabar els estudis es va dedicar professionalment a la publicitat fins al 1981, tot i que ja escrivia articles sobre còmic per a alguns diaris i revistes i publicat un primer llibre el 1977, Los cómics; Un arte del siglo XX.

Coma, que el 1979 es va incorporar a la revista Totem, en la secció Comics by Coma, va continuar publicant llibres sobre el gènere com Y nos fuimos a hacer viñetas (1981) o Els còmics tal com eren (1984). El 1983 va dirigir l'obra col·lectiva Historia de los Cómics, en la qual van col·laborar diversos especialistes, obra de referència sobre el món de la historieta.

Com a especialista en el gènere es va posicionar en els manifestos Ante un conato de degradación del significado cultural del cómic (1983) i Manifiesto contra la exposición Tintín y Hergé (1984).

El seu vast coneixement de la cultura popular nord-americana el va portar a analitzar i escriure títols com Diccionario de la novela negra norteamericana (1985). Els seus últims treballs van ser Doctor Libro y Míster Film (2008) i Las canciones del gran Hollywood, (2010).

Expert a analitzar les relacions entre el cinema i la literatura, Javier Coma rebutjava, per desfasat, el debat que es genera habitualment sobre si és millor la novel·la que la pel·lícula o al contrari, i en aquest sentit sostenia que «una novel·la s'ha de jutjar amb criteris purament literaris i el cinema per criteris cinematogràfics».