L´Ocine de Girona oferirà «Sessió nadó» cada segon dimarts de mes

Les sales Ocine de Girona oferiran una "sessió nadó" mensual. Aquestes projeccions especials adaptades a mares i pares amb nadons tindran lloc molt probablement cada segon dimarts de mes, va explicar ahir un dels responsables de l´empresa, que va valorar la primera experiència "molt positivament".

Aquest dimarts passat, l´Ocine de Sant Ponç va dur a terme la primera "sessió nadó" de les comarques gironines, amb la projecció de la pel·lícula musical "La La Land", que va registrar una entrada d´una setantena de persones. "Ho valorem molt positivament i creiem que pot anar a més", van dir fonts consultades de l´empresa.

La "sessió nadó" ofereix als pares i mares la possibilitat de veure cinema a la gran pantalla mentre es dóna pit al petit de la casa, que hi pot assistir acompanyat també dels germanets ja més ganàpies. La sala té més llum del que és habitual i el volum sonor s´atenua, mentre que la temperatura es manté elevada, per adaptar-se a les necessitats familiars. Els cotxets es poden "aparcar" al passadís d´accés dins la mateixa sala.

L´Ocine encara no ha decidit la programació de les properes "sessió nadó", però en tots els casos es tractarà de pel·lícules aptes per a un públic familiar. L´entrada té un preu reduït de 6,20 euros i és gratuïta per als petits que no ocupen seient.

D´altra banda, l´Ocine va iniciar fa un parell d´anys sessions mensuals en versió original que, degut a la demanda, ara es duen a terme setmanalment, cada dijous a les 20:300 hores. L´empresa es planteja ampliar l´oferta en versió original i passar a dues funcions setmanals.