Olot tornarà a ser capital de la dansa amb els 50 muntatges del Sismògraf

La ciutat d'Olot tornarà a convertir-se en capital de la dansa, entre el 20 i el 23 d'abril, gràcies a la novena edició del festival Sismògraf, que en aquesta ocasió oferirà una cinquantena d'espectacles, dels quals set són estrenes absolutes i coproduccions.

La directora del Sismògraf, Tena Busquets, al costat del director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Xavier Díaz, i el regidor de Cultura d'Olot, Pep Berga, van presentar ahir a Barcelona les principals activitats preparades i van avançar que s'inaugura aquest any una nova secció, Erupció, que posarà la mirada en la dansa del País Basc.

D'allà es presentaran tres espectacles: Lur Away, de la companyia Sra. Polaroiska; The Endgame, de Lokke i Olatz d'Andrés, i Barbecho, de la companyia Natxo Montero_danza.

També es podrà veure el muntatge Topa, de Brodas Bros i Kukai Dantza, una coproducció del festival i Umore Azoka de Leioa.

Amb ganes de ser «mercat, festival i festa de la dansa per a tots els públics», Busquets va indicar que les set produccions de les quals s'encarrega són Sweet Precarity, de Pere Faura; Let sleeping dogs lie & Of no fixed abode, de Laura Aris & Jos Baker, i Mira-T, de Circ Pànic.

També, la ja citada Topa, OVNI, de Big Bouncers; Spoutnik Blanc d'Anna Ventura, una catalana que resideix a França des de fa anys, i Parlar amb les plantes per arribar a un paisatge, d'Artistas Salsichas, una original proposta en la qual el públic haurà d'anar en bicicleta sense conèixer el seu destí, en un diàleg entre Catalunya i Colòmbia, ja que parteix de la companyia és d'aquest país.

D'una altra banda, per primera vegada es podrà veure la trilogia de Sweet Suite, de Pere Faura, amb un homenatge a la mítica escena de ball de la pel·lícula Saturday Night Fever, al ritme de Bee Gees.

Associat a aquest espectacle, s'ha organitzat un taller a l'abril perquè qui ho desitgi aprengui una coreografia conjunta que es presentarà al Sismògraf.

Un altre curiós taller anirà a càrrec del Col·lectiu Lamajara, que, a partir dels moviments habituals que fa una persona quan cultiva un hort, crearà una coreografia comparant la manera de moure's d'un pagès amb el d'un artista.

Presents en el festival també hi haurà la companyia de Marta ­Carrasco amb Perra de nadie, Múcab Dans amb Bulb, els ballarins de hip-hop Get Bak i el seu Tribakia, Els Moñekos amb Amortal Combat o Mal Pelo amb Bach.

Un altre apartat del festival és el Pro 365/Sisme amb el qual es vol impulsar la programació d'espectacles de dansa per tot Catalunya, «des de pobles a ciutats.