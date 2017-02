Fan públics els treballs finalistes als premis Rahola de comunicació

La vuitena edició dels premis Carles Rahola de Comunicació Local ha fet públics els treballs finalistes. Els guardons es lliuraran en una gala el dijous 23 de febrer (20 h), a l´Auditori de Girona.

En la categoria de millor projecte sobre comunicació periodística, el jurat ha nomenat finalistes Gavarres365, una proposta de Marc Sureda, Elena Trullàs, Jordi Ribot i Joan Castro, i La Tornada, de Pau Planas i Rocío Rodríguez.

En la categoria de millor treball informatiu o divulgatiu en premsa, els escollits són David Garcia, Robert Pla, Juan Jesús Aznar, Lluís Ribera, Joan Manuel Soldevilla i Josep Maria Dacosta, per Camins de l´aire, publicat a la Revista de Girona; Pau Casacuberta i Toni Fer­ragut, pel reportatge L´assassinat exemplar de la bugadera Salvadora Catà Ventura, publicat a Ariet.cat; i Pau Subirós, pels reportatges Trenta-cinc anys de l´Operació Neteja; Primera nit de vaga dels treballadors d´Ecoserveis i On són el vuit milions del Patrimoni Sòl? publicats a La Fissura.

El jurat ha fet una menció especial a Alfons Petit pel seu bon treball divulgatiu, sempre documentat i d´una qualitat continuada, publicat al Dominical del Diari de Girona.

En la categoria de ràdio, són finalistes Carles Baldellou, pel programa Tot és un joc, de FeM Girona, i Carme Martínez, pel treball 50 anys de cantades a Calella, emès a SER Catalunya. Tenen una menció especial Miquel Curanta, Juli Pedrero, Toni Sellas i l´equip responsable del programa Govorit Radio Svoboda, de Ràdio Capital de l´Empordà.

En la categoria de televisió s´ha escollit David Gimbernat i Pere Solés, per Feliç mil aniversari, documental emès a TV3 sobre el convent de Sant Daniel, i l´equip de Latituds de Televisió de Catalunya, per Teixint cohesió social a Salt.

La millor fotografia de premsa recaurà en Joan Castro, Martí Dacosta o Jordi Ribot, mentre que Martí Artalejo té una menció especial.

La millor informació digital serà per a Daniel Genís i quinze persones més, per El Biblionauta; Pau Planas i Rocío Rodríguez, per La Tornada, o Emma Quesada, per La fissura.

Els nominats de millor iniciativa de comunicació institucional són Pere Carreras, pel butlletí municipal mensual Guíxols, de l´Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols; Iglésies Associats, per la «Comunicació del Centenari Carles Fontserè 1916-2016», del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i coordinada pels Serveis Territorials de Cultura a Girona, per oferir una completa informació i documentació de l´Any Fontserè.