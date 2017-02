Els estudiants d'Arquitectura projecten l'edifici de serveis del Campus de Montilivi

En un joc didàctic que exigeix esprémer al màxim el talent, setze estudiants de tercer curs d'Arquitectura de la UdG han projectat el nou edifici de serveis que en un futur s'haurà de construir a la zona del Campus de Montilivi de la universitat, avui ocupada per barracons.

Els setze projectes que aquests dies s'exposen a la sala La Carbonera del Museu d'Història de Girona no s'executaran, ja que l'obra s'haurà de decidir per concurs públic, però el professor responsable de l'assignatura, Jordi Hidalgo, va expressar ahir el seu desig que el projecte que finalment guanyi «tingui com a mínim la qualitat dels projectes que han presentat aquests estudiants».

Aquestes setze propostes, les quals aporten solucions molt variades, responen a una invitació del rector de la UdG, Sergi Bonet, perquè els estudiants d'arquitectura puguin oferir el seu punt de vista sobre el nou edifici de serveis que hi ha la voluntat de construir, en substitució dels barracons, una obra que per normativa requerirà d'un concurs públic.

Sergi Bonet va participar ahir a la tarda a l'acte inaugural de l'exposició Utopies realistes, comissariada pel mateix Jordi Hidalgo, professor associat de Projectes Arquitectònics de l'Escola Politècnica Superior de la UdG, i que té el seu estudi propi professional amb Daniela Hartmann a Barcelona, autors d'obres reconegudes com el Centre de Recuperació d'Animals Marins de Barcelona.

Hidalgo va explicar que, de fet, encara que no s'executaran, els setze projectes són tots construïbles, i va demanar que en el jurat del concurs públic per al nou edifici de serveis «hi hagi estudiants» perquè, per una banda, són usuaris del campus que es vol reestructurar i, de l'altra, són els arquitectes del futur.

Bonet, per la seva part, va recordar, com ja havia avançat, que l'equip de govern de la UdG té un pla per eliminar definitivament els barracons i construir un edifici de serveis, un projecte no a curt termini, ja que es finançarà amb els «romanents» que genera anual ment la UdG del seu pressupost.

Els projectes exposats són treballs de classe que no han estat millorats per a l'exposició. Hidalgo considera que els estudiants aporten «optimisme, convicció, valentia, utopia, insolència i dubtes». I diu que els edificis imaginats pels alumnes són «coherents, funcionals i bells, perfectament integrats al Campus de Montilivi».

Els projectes són molt variats. Hi ha des de propostes que enterren d'edifici per alliberar la superfície, passant per propostes que creen espais de relació social sota una gran coberta a mode d'àgora contemporània, fins a propostes que deixen néta la superfície del campus elevant-la sobre un bosc de columnes.

Altres es dispersen amb la voluntat de fondre's en l'entorn verd, i alguna fins i tot ignora l'emplaçament proposat per annexar-se a altres edificis i evitar qualsevol nova contrucció.



Els noms dels setze autors

Els setze autors dels projectes són: Arnau Rotllant, Eduard Puig, Ivet Saballs, Joan Antoni Company, Javi Arrabal, Roser Paredes, Marina Recuero, Albert Nolla, Mireia Carrillo, Sara de March, Pau Ventura, Marianela Martini, Jessica Sauleda, Lídia Pérez, Àlex Solés i Lluís Marimont.