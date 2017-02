Rosa Maria Calaf: «La gent pensa que està informada, però en realitat està entretinguda»

Rosa Maria Calaf i Bru Rovira, dos dels corresponsals amb més trajectòria de Catalunya, van alertar ahir de la creixent espectacularització de la informació, tot reivindicant el sentit crític i l'ètica com a elements centrals en la informació. «La gent pensa que està informada, però en realitat està entretinguda», va afirmar Calaf, mentre que Rovira hi va assentir: «Avui en dia tenim una aparença d'informació absoluta, però un sentiment de desinformació total». El diàleg, emmarcat dins la Setmana dels Rahola, va estar moderat pel periodista de Diari de Girona Albert Martín de Vidales.

Els dos periodistes van subratllar la pèrdua de sentit públic que té el periodisme. «A les cadenes els interessa més que apareguis en directe cinc cops, encara que no tinguis res nou a dir, que no pas una de sola però amb informació rellevant», va lamentar Calaf, que va ser corresponsal de TVE durant 26 anys. En aquest sentit, va criticar que «el que és important ha estat substituït per allò que és últim, i només importa obtenir el màxim impacte possible».

Rovira va lamentar que l'ús de la imatge, que en el passat havia servit per denunciar situacions com per exemple la fam a Somàlia, ja no s'utilitza per a la denúncia sinó exclusivament per a l'espectacle. També va considerar que a la ciutadania no se li ha de donar només la informació que vol sentir, aquella amb la qual està d'acord, sinó que se li ha d'oferir «informació de confiança perquè ells mateixos obrin finestres i es construeixin la seva pròpia visió del món». «Un periodista no ha de ser algú que ens caigui bé, sinó una mosca collonera que ens recordi que les coses no som com ens pensàvem», va reivindicar Rovira. En la mateixa línia, Calaf va apel·lar a l'actitud crítica de la ciutadania: «Hem aconseguit viure en un món en què la gent no es fa preguntes», va lamentar.