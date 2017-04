Una palamosina engega una campanya per finançar un curt amb l'actor Adrià Collado

Meritxell A. Valls, una jove directora de Palamós, lidera un curtmetratge que protagonitzarà l'actor Adrià Collado i que reflexiona sobre com les decisions del passat tenen efectes al futur. El curt, el primer «professional» que dirigeix la palamosina, es troba en plena fase de finançament. Amb l'objectiu de trobar fons, els seus productors han iniciat una peculiar campanya de micromecentatge a Verkami. Ofereixen als «mecenes» diferents «paquets» en funció de la seva aportació. Entre ells, hi ha la possibilitat de participar al videoclip de la cançó oficial o bé assistir al rodatge, que es començarà gravar al maig possiblement a Barcelona o a comarques gironines. De moment, porten recaptats 1.905 euros dels 3.500 que necessiten.



El Aleteo del Colibrí dirigit per la palamosina. El curt el protagonitza l'actor Adrià Collado, que es posa a la pell del Fran. L'home, que treballa en una gasolinera, pateix un accident quan persegueix un lladre. Durant els últims minuts de la seva vida, farà un viatge a través dels records per saber on es va equivocar i així poder rectificar-ho.



El film ja ha gravat el teaser (https://vimeo.com/201641470) però necessita finançament per afrontar les despeses de gravació, que es farà al maig possiblement entre Barcelona i comarques gironines. Per això, han endegat una campanya de micromecentatge a través del portal Verkami ( https://www.verkami.com/projects/17554-el-aleteo-del-colibri-cortometraje).



Per incentivar les donacions, els responsables del pojectes no només ofereixen la possibilitat de participar al videoclip oficial del curt o bé assistir al rodatge. Amb una simple aportació de cinc euros, donen la possibilitat de participar en el sorteig d'un rellotge del protagonista i formar part dels agraïments als crèdits.





Secundaris de luxe



A banda d'Adrià Collado, conegut per haver participat en sèries com El joc de viure, Aquí no hay quien viva, La Riera o La que se avecina, entre el repartiment també hi ha Igor Szpakowski ( Pulseres Vermelles) i la cantant i actriu Helena Miquel, que ja ha treballat en la sèrie La Riera i la pel·lícula No Habrá Paz Para Los Malvados, a més de formar part del grup Facto Delafé y las Flores Azules, al costat d'Oscar D'aniello.



El projecte serà també el primer curtmetratge produït per Marc Torramilans, de Trio de Doses. També compten amb la col·laboració del grup musical Estúpida Erikah, que compondrà la banda sonora.