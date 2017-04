Carrie Fisher no apareixerà a l'episodi IX d'«Star Wars»

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, va confirmar ahir que l'actriu Carrie Fisher, que va morir el desembre passat als 60 anys, no apareixerà en l'episodi IX de la saga Star Wars que s'estrenarà als cinemes el 2019. «Tristament, Carrie Fisher no estarà en l'episodi IX (sense títol encara). No obstant això, encara la podrem veure molt en l'episodi VIII ( Star Wars: The Last Jedi) i això és fantàstic», va dir Kennedy en declaracions a la cadena ABC en el marc de la convenció Star Wars Celebration que té lloc aquests dies a Orlando. Aquestes declaracions descarten que Fisher aparegui en pantalla en l'episodi IX, ja fos amb material prèviament rodat o a través d'una recreació digital. A més, Kennedy va contradir d'aquesta manera les afirmacions del germà de Carrie Fisher, Todd Fisher, que la setmana passada va suggerir al diari New York Daily News que la intèrpret apareixeria en el tancament d'aquesta nova trilogia d' Star Wars.