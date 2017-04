Cinc companyies catalanes de circ participen en una trobada professional al Regne Unit

El Departament de Cultura ha organitzat una missió catalana a Londres per impulsar el sector català del circ del 18 al 20 d'abril en el marc de l'activitat per a professionals Canvas Showcase, un aparador d'espectacles i un espai de trobada biennal per al sector del circ. El Canvas Showcase està enfocat principalment al mercat i a la creació del Regne Unit, però per primera vegada ha convidat a participar-hi Finlàndia i Catalunya, segons un comunicat del Departament. Enguany, cinc companyies catalanes de circ hi presentaran les seves creacions davant dels programadors del sector. Són Animal Religion, Circ Pànic, Compañía de Circo «eia», Companyia Roberto Magro, Companyia SOON i Industrial Teatrera.



La participació al Canvas permet a aquestes companyies donar-se a conèixer entre els programadors, fer nous contactes professionals i poder accedir al mercat britànic. Durant tres dies, es duran a terme pitchings, showcases, activitats de networking i visites a alguns dels principals espais de la capital britànica dedicats al circ.



L'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), mitjançant Catalan Arts, la marca d'internacionalització de les empreses culturals i creatives catalanes, i la seva oficina a Londres, coordina la presència catalana a l'esdeveniment britànic. La delegació catalana estarà formada per artistes, representants de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), de la Central del Circ i del mercat estratègic del circ Trapezi.



L'objectiu d'aquesta col·laboració amb el Canvas del Regne Unit és «enfortir les relacions entre els professionals catalans i els britànics», així com «donar visibilitat al Trapezi, per tal d'atraure la participació de programadors internacionals», segons el comunicat.



A banda de les companyies també formaran part d'aquesta missió representants de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), la Central del Circ, el mercat estratègic del circ Trapezi, l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) – Catalan Arts i l'Institut Ramon Llull.



Aquesta missió s'emmarca en el programa de suport a la internacionalització de les arts escèniques catalanes de la Generalitat.