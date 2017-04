Jackie Chan ja té sèrie de dibuixos animats

L'estrella de les arts marcials de Hong Kong Jackie Chan, una de les cares més conegudes del cinema xinès al món, ha presentat una sèrie de dibuixos animats en 3-D en la qual lluitarà contra monstres i donarà consells als nens, segons informa el diari South China Morning Post. Titulada Les noves aventures de Jackie Chan, la sèrie, de 104 episodis, estarà protagonitzada per una versió infantil i animada de l'actor que, acompanyat d'amics, en «J-Team», lluitarà contra fantasmes i altres indesitjables per tal que els nens puguin dormir tranquils a la nit, va explicar l'intèrpret en un acte celebrat aquesta setmana. Dirigida a nens i nenes d'entre tres i deu anys, la sèrie finalitzarà cada capítol amb Jackie Chan, en to paternal, donant lliçons d'educació i bones maneres als espectadors. «La idea és animar que els nens facin coses que no sempre els agrada fer, com raspallar-se les dents, respectar la gent gran o recollir les escombraries», va assenyalar l'actor, de 63 anys.