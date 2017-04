El cantant de bachata Luis Miguel del Amargue actuarà el 13 de maig a Girona

El cantant de bachata dominicà Luis Miguel del Amargue actuarà a la discoteca Euphoria Latina de Girona el proper 13 de maig. L'artista dominicà ja va actuar el juny de 2011 a les comarques gironines, concretament a Sant Feliu de Guíxols.

Luis Miguel del Amargue és autor d'autèntics clàssics de la bachata com De rodillas te pido, Se acabó lo bonito i Abrázame amor, així com de la mítica salsa Pa que me llamas. L'artista dominicà està considerat un dels màxims exponents de la bachata a Europa, continent en el qual ha desenvolupat gran part de la seva carrera musical.