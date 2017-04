La reconstrucció en 3D de la ciutat ibèrica d'Ullastret traspassa les fronteres

La reconstrucció virtual en 3D de la ciutat ibèrica d'Ullastret ha estat convidada a participar en el congrés de patrimoni i tecnologia Museums and the Web, a Cleveland. Allà, es presentarà el procés de creació del projecte i es realitzarà una demostració als assistents amb ulleres de realitat virtual.

Museus and de Web és un congrés sobre patrimoni i tecnologia que se celebra del 19 al 22 d'abril. Hi participen fins a 331 institucions procedents de 25 països del món, entre les quals destaquen el British Museum, el Van Gogh Museum, el Metropolitan Museum, el MoMA, la J. Paul Getty Trust, l'Art Institut of Chicago i la Smithsonian Institution.

Enguany és la primera edició d'aquest congrés en què es presenten projectes de realitat virtual i per aquest nou apartat es presentaran les experiències que han portat a terme el British Museum, el US Holocaust Memorial Museum, la Stanford University i la Brighton University, així com la reconstrucció virtual en 3D del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret. La reconstrucció, realitzada pels equips d'arqueòlegs del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret i d'innovació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, en el marc del programa «Patrimoni en Acció», permet al visitant viure l'experiència de recórrer els carrers d'una ciutat ibèrica de fa més de 2.200 anys, reproduïda amb tot el rigor científic, en la part arqueològica, i amb el màxim realisme, en la presentació visual.

Des d'aquest estiu, el visitant també pot viure l'experiència i entendre com va ser aquesta ciutat ibèrica a la sala immersiva habilitada in situ en el jaciment d'Ullastret. El comitè internacional del congrés Museus and the Web ha seleccionat el projecte com una de les propostes a incorporar al programa en l'apartat de Demonstrations.



Interès nacional i internacional

El projecte de reconstrucció en 3D de la ciutat ibèrica d'Ullastret també participa, fins al divendres 21 d'abril, en la conferència internacional Kainua organitzada per la Universitat de Bolonya i patrocinada per la UNESCO. Ullastret hi participa amb la presentació d'una ponència en la qual es detalla el procés de reconstrucció virtual en 3D, així com les aplicacions desenvolupades per al gran públic a partir d'aquesta reconstrucció: una sala immersiva i una experiència de realitat virtual per a ulleres HTC Vive. La ponència serà publicada en la revista Archeologia e Calcolatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Itàlia.

A Catalunya, el projecte també serà present a la Setmana Digital de Vic (EweekVic), organitzada per la Universitat de Vic, on, el dia 26 d'abril, es podrà experimentar amb les ulleres de realitat virtual.