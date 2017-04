Vietnam reprodueix el poble de l'última pel·lícula de King Kong

Aquest cap de setmana s'ha obert al públic una reconstrucció del poble que adorava King Kong a l'última pel·lícula d'aquesta saga, que es va estrenar el març passat.

La reproducció es troba al districte de Hoa Lua (província de Ninh Binh de Vietnam) i vol ser un atractiu turístic per a la zona nord del país, escenari de nombroses escenes del film. Segons ha informat el subdirector del projecte, Bui Van Manh, el poblat tribal ocupa unes deu hectàrees que contenen 36 cases de teulades en forma cònica. Aquestes construccions estarien capacitades per acollir 50 natius (interpretats per habitants de la zona).

La pel·lícula de Kong: Skull Island està ambientada l'any 1973 i se centra en la història d'uns científics i uns soldats de la Guerra del Vietnam. Aquest grup rep l'encàrrec de crear el mapa d'una illa inexplorada del Pacífic en la qual desapareixen moltes embarcacions i avions sense deixar cap rastre. En arribar, descobreixen que l'illa està habitada per una tribu que adora Kong com si fos un déu, ja que el gran goril·la els protegeix dels rèptils gegants que habiten en el subsòl. La vida i els costums de l'illa, doncs, queden trastocats per l'arribada d'aquests exploradors estrangers.

El film està protagonitzat per Tom Hiddleston (conegut per interpretar el déu Loki a les adaptacions de Marvel), Brie Larson (guanyadora de l'Òscar a Millor actriu per Room), Samuel J. Jackson (en Jules Winnfield de Pulp Fiction) i John Goodman (conegut per protagonitzar l'adaptació de Els Picapedra) entre d'altres.

A part de les localitzacions de Vietnam, la pel·lícula també es va gravar a l'illa Oahu de Hawaii i a la Gold Cost d'Austràlia.