Bad Bunny encén la Setmana Santa al temple llatí de Girona

El cantant de trap porto-riqueny Bad Bunny va demostrar a Girona a les acaballes de la Setmana Santa que és una màquina de produir èxits, quelcom que es va poder apreciar clarament en la forma en la qual els assistents al seu concert de la matinada d'ahir cantaven totes les seves cançons.

I tenint en compte l'alt voltatge eròtic de la majoria de les seves lletres -deixa el polèmic tema Cuatro Babys de Maluma a l'alçada d'un capítol de Heidi- i la forma de ballar del públic, no hi ha dubte que l'artista va encendre en un dia de teòric recolliment el temple llatí de la nit gironina, la sala Euphoria.

Si Bad Bunny encara tenia algú entre el públic a qui guanyar-se, va solucionar l'assumpte per la via ràpida sortint a l'escenari amb la samarreta del Girona i el número 3 a l'esquena -tant de bo això sigui un bon presagi i l'artista pugui tornar a la ciutat per cantar en la celebració de l'ascens-, per seguidament començar a descarregar èxits com Ya me acostumbré, Diles -en la qual repetia sense cap vergonya i amb la total complicitat del públic que «yo me sé tus poses favoritas, que te hablo malo y que eso te excita»-, Diabla o Me llamas.

Amb el públic en plena ebullició, Bad Bunny es va reservar tres dels seus temes més coneguts per tancar el concert, Caile, Tu no vive así (en la qual remata una rima assegurant que «no he metido un gol y tengo a Cristianos orándole a Messi», molt adient per a aquestes dates) i Soy Peor, al final de la qual es va retirar deixant el públic amb ganes de més.