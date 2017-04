La Catedral acollirà dissabte la representació teatral de la llegenda de Sant Jordi

La Catedral de Girona acollirà dissabte, vigília de la diada de Sant Jordi, la representació teatral de la llegenda de Sant Jordi a càrrec d'un grup d'actors sota la direcció de Martí Peraferrer, a partir d'un text medieval d'origen mallorquí que ha estat posat al dia lingüísticament per tal que sigui de bona comprensió.

La nau de la Catedral acollirà dues funcions de la "Consueta de Sant Jordi" dissabte dia 22 a les 19:30 i a les 22 hores, amb un aforament per a 400 persones per sessió. L'entrada és gratuïta però per accedir al temple caldrà presentar una invitació que es pot recollir a la Llibreria Diocesana de Girona, situada a la plaça del Vi, de 10 a 14 i de 15:30 a 20 hores.

La "Consueta de Sant Jordi" és una mostra de l'antic teatre religiós català, que tenia una funció pedagògica important, i que en aquest cas explica la coneguda llegenda d'una ciutat assetjada per un drac que Sant Jordi allibera després d'una lluita en què el bé triomfa sobre el mal.

L'actor i director teatral Martí Peraferrer va explicar ahir en roda de premsa que aquest text medieval, lluny de resultar avorrit, "mou perfectament la passió pel teatre en ple segle XXI" i es va mostrar agraït de poder participar d'una "ocasió excepcional per representar el text a l'escenari de la Catedral".

Un decorat de jardineria recrearà l'ambient d'un bosc de la Líbia medieval, ja que l'acció s'esdevé a Àfrica, mentre que la música la posarà l'orgue de la seu gironina tocat per Pau Riuró, i entre l'attrezzo inclourà un drac que s'ha construït gràcies al finançament de l'Ajuntament de Girona i que s'incorporarà als gegants, capgrossos i altre bestiari popular de la ciutat.

El vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, va explicar que aquesta representació contribuirà a renovar l'interès per la història de la Catedral, "principal icona de la ciutat" i que "és de tots".

Per la seva part, el bisbe, Francesc Pardo, va aplaudir aquesta iniciativa que vol recuperar una obra dramatitzada dins la Catedral i que encaixa en el gènere de les manifestacions "del nostre patrimoni religiós i cultural".

Segons Pardo, la finalitat de moltes obres del teatre medieval era moralitzant però "en un to divertit, com avui fan les sèries televisives, que saben transmetre pensament i ideologia sense que l'espectador en sigui conscient".

El lingüista Pep Vila, assessor pel que fa a l'adaptació del text, va explicar que la representació es fa en un català que "s'entén bé", i va informar que l'espectador disposarà d'un programa de mà amb el text escrit.

L'obra parteix d'un text a cura de Josep Romeu (1917-2004), poeta i assagista, crític literari i estudiós del teatre català, del qual es celebra el centenari del naixement.

L'acte s'inclou en la programació del 600 aniversari de la nau gòtica de la Catedral de Girona. El Capítol de la Catedral produeix l'espectacle, el vestuari va a càrrec de Drakónia.

Els actors són: Guillem Gispert, Robert González, Josep M. Canaleta, Ivan Bustos, Gerard Martínez, Mamadou Diallo, Víctor Petit, Oriol Martí, Susanna Romero, Carla Ciurana i Guillem Fernández-Valls.