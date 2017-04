Mor el cantant i compositor Luis Eduardo Rodrigo, marit de Teresa Rabal

El cantant i compositor argentí Luis Eduardo Rodrigo, marit de la també cantant Teresa Rabal, va morir ahir a Collado Villalba (Madrid) als 73 anys una conseqüència d'una malaltia pulmonar greu contra la qual havia estat lluitant durant els últims dos anys.

«Va ser un pare excel·lent, el millor; un avi meravellós i un marit excepcional, i sempre el recordarem amb un somriure, per la seva generositat i sentit de l'humor, que el va acompanyar fins a l'últim moment. Amb ell, la vida sempre va ser un regal», ha assenyalat Teresa Rabal en un comunicat fet públic per la família. El seus fills, Luis i María, les seves nétes, Paula i Susana, i ella mateixa, amb qui va comprtir «44 anys molt feliços», afegeix la nota, el recorden «amb amor i amb una admiració infinita».

La SGAE va comunicar la mort de l'autor ahir a la seva pàgina web, tot mostrant les seves condolències a familiars i amics «en aquests moments tan difícils» i va informar que la vetlla es faria al tanatori de Villalba.



Inicis a Amèrica Llatina

De pare espanyol i mare argentina, Rodrigo va començar a escriure cançons i poemes als 14 anys d'edat. Va estudiar guitarra, harmonia i composició, i va aconseguir un títol d'expert en folklore.

La primera etapa de la seva carrera artística es va desenvolupar a Amèrica Llatina, on va llançar 20 discos i va realitzar nombroses gires.

L'any 1970 va tenir lloc la seva primera gira europea, que, entre altres destins, incloïa Espanya, on va gravar el poema Los ojos de Charly, premiat per l'Institut de Cultura Hispànica.

L'any 1971, d'altra banda, també va obtenir el Premi de la Crítica del Festival d'Almeria i el 1972 el primer premi del Festival de Benidorm amb la cançó A María yo encontré.



Projectes a Espanya



L'any 1973, Rodrigo es va establir definitivament a Espanya, on va gravar diversos discos i va compondre bandes sonores per a cinema i televisió. En aquella època era freqüent que actués a TVE interpretant temes com A María yo encontré, Indio, Por eso te quiero i Uds mujeres, entre altres, fet que li va donar gran popularitat.

Rodrigo es va casar amb Teresa Rabal, filla de Paco Rabal i Asunción Balaguer, l'any 1977, i va començar a produir projectes professionals orientats al públic infantil. L'espectacle Una cigarra llamada Teresa es va estrenar amb gran èxit l'any 1979, marcant un abans i un després en la seva carrera.

Altres treballs que Rodrigo va publicar al costat de Teresa Rabal són Veo veo, De oca a oca, Me pongo de pie..., La canción de los sonidos o Palmitas con palmitas.