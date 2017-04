La nau Soiuz es prepara per volar a l'Estació Espacial Internacional

La nau Soiuz MS-04 s'està preparant per ser llançada en el cosmòdrom de Baikonur (Kazakhstan). La imatge, facilitada ahir, es va prendre el 16 d'abril. La nau Soiuz MS-04 està previst que s'enlairi des de Baikonur el proper dijous 20 d'abril. Transportarà tres membres de la tripulació de l'Expedició 51 cap a l'Estació Espacial Internacional. MS-04 serà el vol número 133 de la nau espacial Soiuz. L'equip estarà compost per un comandant i un enginyer de vol russos, així com també un enginyer de vol nord-americà.