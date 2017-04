La pel·lícula 'Pedralta' arriba a la gran pantalla

Cinema independent produït i dirigit per russos, amb actors catalans i amb la roca basculant de Pedralta com a escenari. El thriller místic que es va rodar l'any passat a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), i que s'inspira en una novel·la del segle XVII on es narra la baixada als inferns d'un pagès de Tordera, ja ha arribat a la gran pantalla. Una cinquantena de persones, entre actors i extres, han assistit a la preestrena que s'ha fet als cinemes Oscar de Platja d'Aro. Els artífexs de la pel·lícula asseguren que el passi és "un homenatge" a tots aquells qui han fet possible el film, un autèntic mestissatge que lliga el cinema rus amb el català. A partir d'ara, l'objectiu és que el thriller –gravat íntegrament en català- entri a la cartellera, i per això, els seus productors el portaran a festivals de cinema i contactaran amb distribuïdores de l'Estat, Europa i –fins i tot- de l'Amèrica Llatina.

L'Elizabeth, una noia jove, troba a casa una foto antiga de la seva germana just després que tota la família hagi mort en un accident. La peculiaritat és que allà la germana sembla que sigui més gran que el dia en què va morir. Per esbrinar l'origen d'aquesta troballa, l'Elizabeth viatja a Catalunya, a un poble tranquil a prop de Girona, on viu un especialista que la pot ajudar, en Pere Porter.

A partir d'aquí, la vida poc excepcional de l'Elizabeth fa un gir de 360 graus. La protagonista es trasllada a una realitat paral·lela i s'enfronta a dures proves per intentar trobar una sortida que la retorni al món real. Descobreix la complexitat de les relacions humanes, de la fidelitat i de l'amor i acaba enfrontant-se amb la mateixa mort.

Aquest és, a grans trets, l'argument de 'Pedralta'. Una pel·lícula independent, amb poc més d'1 MEUR de pressupost, que és un autèntic mestissatge entre el cinema rus i el català. Qui la signa és Alexandr Manzurov, un rus que fa uns tres anys va arribar amb la seva família a la Costa Brava, i que de no saber ni un borrall de català ha acabat dirigint gairebé dues hores de pel·lícula rodada íntegrament amb aquesta llengua.

"Havia de ser en català, perquè la història en què s'inspira 'Pedralta' neix d'una llegenda d'aquí, i no tindria sentit fer-la en un altre idioma", explica Manzurov. 'Pedralta', de fet, beu directament d'una novel·la del segle XVII que narra la baixada als inferns de Pere Porter, un pagès de la zona de la Tordera (ara, convertit en l'expert que ajudarà la protagonista).

Dos guions per a una mateixa història

Amb l'ajuda de capital rus (el film té com a productors Vladimir Pozdnyakov i Boris Yadlovskyi), el rodatge de 'Pedralta' va tenir lloc ara fa gairebé un any. Fonamentalment, a Sant Feliu de Guíxols i la Costa Brava, però també en altres indrets de l'interior de Girona.

Al seu darrere hi ha dos guions. El primer escrit íntegrament en rus, que servia de base al director (Manzurov entén el català, però no el parla). El segon, traduït al català, és el que ha permès a tot el repartiment aprendre's els diàlegs.

Cada vegada que sonava la claqueta, i les càmeres es posaven a gravar, a les escenes convergien dues cultures. I això, precisament, és allò "excepcional" del rodatge que recorden els actors. "Que el director parli en rus i nosaltres en català és inèdit i no ho havia viscut mai", explica l'actriu Núria Florensa, que es posa a la pell de l'Elizabeth. "Al principi, va costar adaptar-nos, perquè són dues cultures que entenen les emocions de manera diferent", precisa.

Entre el repartiment, també hi ha l'actor Toni Luis Reyes. Ell interpreta un personatge que salta d'una època a l'altra. "Ja d'entrada quan et proposen gravar un thriller místic et poses en situació, i això lligat a la complexitat del meu personatge, ha fet que fos tot un repte interpretatiu", concreta. "Era curiós que m'expliquessin en rus com havia d'afrontar cada seqüència, però també cal donar les gràcies perquè 'Pedralta' demostra que hi ha gent a Rússia que s'interessa per la nostra cultura i la nostra llengua", hi afegeix.



Preestrena a Platja d'Aro



Ara, 'Pedralta' ja és una realitat. Gairebé dues hores de pel·lícula que aquest dimarts s'han pogut veure per primer cop als cinemes Oscar de Platja d'Aro, en una preestrena exclusiva on hi han assistit actors, extres i part de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Entre els extres, precisament, hi havia molta gent d'aquest municipi. Una d'elles és la Roser Descaire, que fa temps que fa teatre amateur. Explica que 'Pedralta' –on hi interpreta una àvia- li ha permès fer el salt a la gran pantalla, i que el rodatge l'ha "omplert', però tampoc amaga que ha trobat a faltar "el caliu del públic" que donen els escenaris. "Aquí, al cinema, el públic pot vibrar a posteriori amb la teva escena, però ja no el veus", explica.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, recorda que d'entrada, quan director i productors el van anar a veure, la idea li va semblar xocant. "Quan em van dir que era una producció russa rodada a Sant Feliu de Guíxols amb actors catalans, en un principi semblava un mestissatge difícil de digerir; però a mesura avançava el rodatge, veies que era un projecte engrescador", afegeix, recordant que 'Pedralta' s'afegeix a la llista de pel·lícules que tenen la Costa Brava com a plató.

Ara, després d'aquest primer passi, l'objectiu del director i dels dos productors és clar: aconseguir que 'Pedralta' entri als circuits de comercialització i faci estada a les cartelleres. Per això, presentaran la pel·lícula a diversos festivals i també parlaran amb distribuïdores de l'Estat, d'Europa i –fins i tot- de l'Amèrica Llatina. "La nostra esperança és que ens coneguin", diu Boris Yadlovskyi, que no amaga que ja tenen en ment altres projectes (sense desvetllar ni quins ni a on es rodaran).