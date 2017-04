La Casa de Cultura dota amb 15.000 € la Biennal d'Art

La Casa de Cultura de Girona ha convocat la novena edició de la Biennal d'Art amb una dotació de quinze mil euros per a l'adquisició d'obra entre els artistes participants.

La convocatòria preveu, com en edicions anteriors, una exposició col·lectiva amb les obres seleccionades en una primera fase, de les quals ha de sortir l'obra guanyadora, que serà adquirida per la Casa de Cultura (5.000 euros) juntament amb altres propostes de compra que faci el jurat (fins a un màxim de 10.000 euros). L'exposició està prevista per al mes d'octubre de 2017.

La Casa de Cultura també ofereix a l'artista guanyador la possibilitat de fer una exposició individual al centre amb posterioritat.

El jurat estarà format per cinc persones de trajectòria i prestigi.