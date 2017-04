Diari de Girona convoca un concurs de relats breus per celebrar Sant Jordi

Diari de Girona convoca un concurs de relats breus per celebrar Sant Jordi

Diari de Girona et convida a participar, un any més, en el concurs de relats breus del Dia del Llibre. Enguany demanem situar l'acció del relat en algun indret de les comarques gironines. El concurs és possible gràcies a la col·laboració de Curbet Edicions, el Teatre Municipal de Girona, Caprabo i la Sala La Planeta.

Només cal que ens enviïs el teu text a través d'aquesta mateixa pàgina -veure el formulari a la part inferior- abans del dia 10 de maig, això sí, d'una extensió màxima de 1.500 caràcters amb espais inclosos. Un jurat format per redactors i col·laboradors del diari triarà els treballs premiats.



Vols saber què pots guanyar?

Primer premi: lot de llibres per gentilesa de Curbet Edicions i Diari de Girona, i 2 entrades per veure l'espectacle 'Obeses. Verdaguer, ombres i maduixes' al Teatre Municipal de Girona

Segon premi: lot de llibres per gentilesa de Curbet Edicions i Diari de Girona, i 2 entrades per a un espectacle a la Sala La Planeta

Tercer Premi: lot de llibres per gentilesa de Curbet Edicions i Diari de Girona

Publicació a Diari de Girona del relat guanyador

Paral·lelament al premi, Diari de Girona publicarà els tres relats guanyadors a la seva web, acompanyats del nom dels seus autors.



Sorteig entre tots els participants

A més, entre tots els participants se sortejarà una cistella de productes Caprabo. A continuació podeu trobar més informació sobre el concurs, les bases i els premis.

</p><p><noscript></p><ul id="questions"><li>Escriu aquí el teu relat de Sant Jordi. Enguany et proposem el repte de presentar un text que ambientat en algun indret de les comarques gironines. Un cop entrat el text deixa'ns les teves dades personals al formulari que trobaràs.</li></ul><p></noscript>