Els 10 llibres més llegits i venuts al món

Redacció

Les llistes de llibres són sempre motiu de controvèrsia, però també poden descobrir-nos o recordar-nos aquells títols que encara escapen a les lectures que acumulem. Entre les obres de la història en sobresurten moltes, però, i si ho acotem als llibres 10 més llegits i venuts des dels orígens de la literatura?

Com és obvi, no hi ha dades fiables per comprovar l'abast real de tots, però són deu llibres que han assolit una repercussió especialment gran. Descartant a la Bíblia, l'Alcorà i altres llibres religiosos o de temàtica política, aquests són els que completen la llista:



1. 'Història de dues ciutats' (1859). Charles Dickens



El famós llibre de Charles Dickens encapçala la classificació dels llibres més venuts. L'escriptor britànic ja havia fet 'Oliver Twist', 'Conte de Nadal' o 'David Copperfield' quan va escriure 'Història de dues ciutats', un llibre en què narra la Revolució francesa entre Londres i París i que constitueix un dels grans clàssics de sempre.



2. 'El Senyor dels Anells' (1954). De J. R. R. Tolkien



El primer volum de la trilogia de J.R.R. Tolkien s'ha enfilat a la llista pel seu èxit entre molts joves des de la seva publicació i, especialment, per l'enorme repercussió de les seves adaptacions cinematogràfiques. Amb aquesta obra, Tolkien crea uns personatges i escenaris icònics: els hobbits, mags, elfs, nans, la Terra Mitjana i Mordor.



3. 'El petit príncep' (1943). D'Antoine de Saint-Exupéry



L'obra d'Antoine de Saint-Exupéry es cola a la llista com l'únic llibre en llengua francesa. La poesia imbricada en la seva aparent senzillesa, els seus llegendaris dibuixos i la seva categorització com a llibre de capçalera de generacions de nens malgrat la profunda reflexió filosòfica que el va catapultar a la seva fama mundial.



4. 'El hòbbit' (1937). De J. R. R. Tolkien



De nou Tolkien i les seves aventures de ciència ficció van conquistar a milions de lectors a tot el món, també en part gràcies al cinema, encara que l'èxit de vendes ja el tenia assegurat. Amb aquesta obra, l'autor va eixamplar aquest univers mitològic que va enamorar a milions de persones.



5. 'Somni al pavelló roig' (1759-1791). De Cao Xueqin



Obra mestra de la literatura xinesa i menys coneguda a Occident, 'Somni al pavelló roig', escrita per Cao Xueqin, es va escriure el segle XVIII i narra una història d'amor en un clima de rígida moral feudal durant la dinastia Qing.



6. 'It' (1987). De Stephen King



Stephen King va dir una vegada de si mateix que es considerava la "versió literària dels McDonald's". Sigui o no veritat el seu símil gastronòmic, la veritat és que l'escriptor nord-americà va vendre milions d'exemplars de 'It', la història d'un pallasso terrorífic.



7. 'El lleó, la bruixa i l'armari' (1950). D'CS Lewis



Un altre llibre de ciència ficció entre els més llegits i venuts de la història. Quatre nens descobreixen en una casa un armari que els porta a Narnia, un país en el qual es viu en un hivern etern i sense Nadal. Els petits han d'alliberar el regne de la tirania de la Bruixa Blanca i recuperar l'estiu i l'alegria per a tothom.



8. 'Ella' (1887). De Henry Rider Haggard

Henry Rider Haggard va ser l'autor de 'Les mines del rei Salomó', però va aconseguir el seu major èxit amb 'Ella', amb la sacerdotessa Ayesha com a protagonista d'una història d'aventures i ciència ficció. Narrada en primera persona, segueix el viatge de Horace Holly i el seu pupil Leo Vincey a un regne perdut en el que trobaran a 'Ella'.



9. El codi Da Vinci '(2003). De Dan Brown



El gran èxit editorial de Dan Brown l'ha ficat a la llista dels llibres més llegits de la història en poc més d'una dècada. Entre la història i la ciència ficció, el llibre plasma una carrera per desxifrar missatges ocults en els quadres de Leonardo da Vinci emmarcada en una investigació per resoldre un misteriós assassinat al Museu del Louvre a París.



10. 'El vigilant en el camp de sègol' (1951). De J. D. Salinger



Com succeeix en altres ocasions, sense una raó aparent, 'El vigilant en el camp de sègol', de J. D. Salinger, es va convertir en el llibre de recomanació gairebé obligada en instituts de mig món per generacions d'adolescents. L'obra narra les peripècies durant diversos dies de la vida de l'adolescent Holden Cauldfiel, convertides en una crua reflexió sobre el sentit de l'existència i travessades d'una gran tensió emocional.