ÍTACA completa el seu cartell amb Def Con Dos, Zoo, Hora del Joglar i Roba Estesa

ÍTACA va néixer fa cinc anys amb l'esperit de convertir-se en punt de trobada d'artistes i pensadors d'esperit crític. Ara, el festival "s'enlaira" i es fa gran, amb una programació que suma 21 artistes (un 25% més que fa un any) i que preveu superar els 9.000 espectadors. A més, programa per primer cop un concert a Barcelona (Yael Deckelbaum). A banda dels noms anunciats (com Mishima o Albert Prat amb Tortell Poltrona), el festival ha desvetllat tot el cartell. Entre les principals novetats, neix l'ÍTACA Sant Joan, un cap de setmana amb doble sessió de concerts a l'Estartit que ofereix també la possibilitat d'acampar-hi. La primera nit els espectacles seran gratuïts i, entre d'altres, hi actuaran Lágrimas de Sangre, Hora del Joglar o ÍTACA Band. L'endemà, 24 de juny, serà el torn de Def Con Dos, Zoo o Roba Estesa (15 euros). El festival també celebra els deu anys del Jazzpera amb Joan Chamorro i 'La Màgia de la veu' que té com a protagonistes si joves artistes instrumentistes i vocalistes.

El festival ÍTACA Cultura i Acció arriba a la cinquena edició i fa un salt endavant. Per simbolitzar que el festival creix, han volgut fer la presentació enlairant un globus per sobrevolar l'Empordà, territori protagonista del festival. El vent, però, ha fet la guitza als organitzadors, que s'han hagut de conformar amb una foto de família amb alguns dels artistes davant d'un globus que només ha pujat uns pocs metres.

Alguns dels noms del festival ja s'havien desvetllat, com el concert de Mishima a l'escenari de les Havaneres de Palafrugell, però aquest dimecres s'ha detallat el gruix de la programació. El director, Fran Arnau, ha explicat que creixen en artistes i que és la "millor programació" fins al moment.

"L'experiència d'aquests cinc anys ens permet madurar i pensar bé el projecte", ha manifestat. Arnau remarca que el festival manté l'esperit reivindicatiu per tal de posar l'accent en la importància de la cultura i permetre un accés majoritari a les activitats, moltes a "preus populars". "Som més ÍTACA que mai, amb artistes amb missatge i esperit crític", ha valorat.



Un 25% més d'artistes

De l'11 de maig al 2 de juliol, l'ÍTACA programa 21 artistes (un 25% més que l'edició anterior) i també espera créixer en públic i superar els 9.000 espectadors. A més, compta amb la col·laboració de set municipis de l'Empordà que acolliran actes i concerts i, per primer cop, també hi haurà una proposta a Barcelona, a la sala B de Luz de Gas.

Arnau ha explicat que es tracta "d'estendre la taca de l'ÍTACA" a la capital catalana per fer-ne difusió. L'artista convidada és Yale Deckembaum, que s'ha donat a conèixer amb el tema 'Prayer of the mothers' que ha servit per posar banda sonora a la iniciativa de la Marxa per l'Esperança, que va tenir lloc el passat mes d'octubre i protagonitzada per milers de dones palestines i israelianes.



Principals novetats

Una de les principals novetats és el que s'ha batejat com l'ÍTACA Sant Joan, una doble sessió de concerts durant el cap de setmana de la Revetlla a l'Estartit. Seguint l'experiència de l'any passat (quan van portar Oques Grasses en un concert gratuït), ara el festival aposta per fer dues nits de concerts i, a més, oferir l'opció d'acampar per només deu euros al càmping Castell Montgrí.

La primera nit, el 23 de juny, les actuacions seran gratuïtes i passaran per l'escenari Lágrimas de Sangre, Ítaca Band, Hora de Joglar i Costa Brava Dj's. L'endemà, els concerts seran de pagament i el cartell compta amb Zoo, Def con Dos, Sara Hebe, Roba Estesa i Costa Brava Dj's (15 euros). El festival espera reunir unes 3.000 persones per nit i amb aquest cap de setmana pretén acostar-se al públic més jove.



Activitats consolidades

Com ja és tradició, el festival organitza una pujada al Castell de Montgrí. Enguany serà el 28 de maig i, a banda del tast de vins i el dinar popular, a dalt del castell hi actuaran Pau Riba i Guillem Roma.

El festival també té un espai reservat per al pensament i en aquesta edició convida el cantant de Def Con Dos, César Strawberry, que l'11 de maig protagonitzarà una xerrada a l'Espai Marfà de Girona sobre llibertat d'expressió. L'artista ha estat condemnat a un any de presó per enaltiment del terrorisme.

També hi haurà espai per al teatre, i per l'ÍTACA passarà Marc Martínez amb el seu monòleg 'Mal Martínez. Humor i Hòsties' i també la Fundación Collado Van Hoestengergue, amb 'Si sales lo que hay'.



De anys del Jazzpera

El festival també inclou la celebració dels deu anys del Jazzpera. El que van començar com concerts de petit format dedicats al gènere del jazz a la plaça del poble, ha crescut fins convertir-se en un concert on es poden veure noms destacats. Enguany, de la mà del Joan Chamorro com a director, desembarcaran a aquest petit poble del Baix Empordà sis veus de vocalistes i instrumentistes catalanes.

Són sis joves promeses que interpretaran temes de jazz, swing i també bossa nova. Concretament, es tracta d'Andrea Motis, Rita Payés, Èlia Bastida, Alba Armengou, Alba Esteban i Abril Saurí, que compartiran escenari amb vuit músics més. "És un concert amb tocs de big band i amb molts colors diferents", ha explicat el director, Joan Chamorro, que també ha participat en la presentació del festival.

El festival manté la crítica contra l'apujada de l'IVA cultural i torna a vendre pomes en lloc d'entrades. D'aquesta manera, reivindica que la cultura és un bé de primera necessitat i que hauria d'estar gravat amb l'impost mínim del 4%. A més, de cada entrada 0,5 euros es donaran a l'ONG Proactiva Open Arms que treballa per rescatar refugiats del Mediterrani.