L´(a)phònica avança els primers noms del seu cartell

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, ha donat a conèixer els primers noms que actuaran la pròxima edició que es farà del 30 de juny al 2 de juliol a la capital del Pla de l'Estany. Es tracta del cantautor suec d´origen argentí José González, Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet, del trio osonenc La Iaia, i del cantautor napolità Alessio Arena. Tots quatre presentaran els seus últims treballs per primera vegada a les comarques gironines. Les entrades per a aquests concerts, que tindran lloc a l´Estrella Damm Club Natació Banyoles i a la Barca Tirona, es posaran a la venda aquest dijous.

El cantautor José González presentarà per primera vegada a les comarques gironines el seu darrer disc, 'Vestiges & Claws' (Imperial Recordings, 2015), un àlbum emparentat amb el folk de clàssics com Nick Drake, John Martyn o Pentangle. González s'ha fet un lloc al pop-folk actual, i les seves melodies tant es poden sentir en festivals, sèries de televisió com en anuncis publicitaris. El concert serà el dia 1 de juliol a la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles.

El concert d'Andres Motis & Joan Chamorro Quartet serà el 30 de juny en aquest mateix espai. En ell, presentaran el seu nou treball 'Emotional Dance' (Impulse!, 2017), gravat a Nova York i produït per Jay Newland i Brian Bacchus (conegut pel seu treball amb Norah Jones i Gregory Porter). Un àlbum que ha esdevingut el primer d´un grup de jazz de l´Estat que entra a formar part del segell Impulse!, editor de mites com John Coltrane o Charles Mingus, entre d´altres. Andrea Motis i Joan Chamorro actuaran acompanyats d'Ignasi Terraza, Josep Traver i Esteve Pi i oferiran temes propis així com versions de clàssics del jazz.

En un altre format però també a l'estany actuarà el trio osonenc La Iaia. Ho faran dalt de la Barca Tirona mentre navega per aquest paratge natura. Interpretaran els temes del seu últim treball on abandonen els sintetitzadors i l'electrònica del seu anterior àlbum per endinsar-se pels camins de l'amor i la superació personal. Serà el 2 de juliol a la tarda.

Qui també actuarà dalt de la Barca Tirona serà el cantautor napolità establert a Barcelona Alessio Arena que presentarà el seu segon àlbum d'estudi gravat entre Barcelona i Madrid, 'La secreta danza (Temps Record, 2016). En ell proposa una barreja de cançó d´autor amb jazz, folk llatí i americà, sons de la Mediterrània i matisos d´electrònic. Ho presentarà en format íntim i a duo. Serà l'1 de juliol al vespre.

Les entrades per a aquests concerts es posaran a la venda aquest dijous a les 10 al web del festival i a l´Oficina d´Atenció Ciutadana de l´Ajuntament de Banyoles.

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, va néixer l´any 2004 com una de les propostes musicals que la ciutat va engegar en el marc de la capitalitat de la Cultura Catalana. En les darreres edicions ha aplegat més de 18.000 assistents. Pel Festival hi han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria com Micah P. Hinson, Jorge Drexler, The Excitements, Maïa Vidal, Joan Margarit & Carles Margarit, Najwa, Ariel Rot, Albert Pla, Miguel Poveda, Feliu Ventura o Maika Makowski, entre molts d´altres. El certamen està organitzat per l´Ajuntament de Banyoles i està gestionat integrament per l´empresa Alter Sinergies.